Le nouveau mini-terrain multisports du parc Paul-André Potvin inauguré officiellement

Le nouveau mini-terrain multisports du parc Paul-André Potvin, à Shawinigan, a été inauguré hier par la Fondation Impact de Montréal, en collaboration avec la Ville.

Fruit de plus d’un an de travail assidu de la Fondation, de la Ville et de ses multiples collaborateurs, il s’agit du premier mini-terrain dévoilé par la Fondation à l’extérieur du Grand Montréal et du troisième au total, après celui du parc Champdoré, dans le quartier Saint-Michel, et celui du parc Joe-Beef, dans le quartier Pointe-Saint-Charles.

« La Fondation est toujours très fière de pouvoir offrir un mini-terrain multisports aux diverses communautés de jeunes et leurs familles partout au Québec. C’est précisément par le biais d’installations comme celle-ci que la Fondation souhaite continuer de favoriser l’insertion sociale en livrant un lieu sécuritaire afin de permettre aux jeunes de se divertir, demeurer actifs et découvrir leur passion pour le sport. Je tiens également à remercier la précieuse collaboration de la Ville de Shawinigan dans ce projet, qui nous a permis de réaliser pleinement notre vision. Dans un deuxième ordre, nous avons le plaisir d’annoncer le prochain chapitre de la Fondation, soit l’intention d’aménager un miniterrain à Laval en 2022, puis la confirmation qu’il y aura le cinquième terrain à Dolbeau-Mistassini, au Lac-Saint-Jean, en 2023, dans un tout nouveau parc, » a déclaré la présidente de la fondation Carmie Frassetti Saputo.

« C’est un privilège pour Shawinigan d’être la première ville à l’extérieur de Montréal à recevoir un mini-terrain multisports de la Fondation Impact de Montréal. J’en profite pour remercier toute l’organisation de nous avoir fait don d’un mini-terrain synthétique multisports », explique le maire de Shawinigan, Michel Angers.

« Cet ajout au parc PaulAndré-Potvin est un plus pour nos citoyens et cela complète bien les installations de tennis et de jeux d’eau qui y sont déjà. C’est une belle destination sportive pour tous ! »

Multiples activités

Le terrain peut servir à la pratique de multiples activités sportives estivales. Le parc est officiellement ouvert au grand public.

Pour souligner l'occasion, le directeur de l'Académie du CF Montréal Patrick Leduc, le directeur du développement des programmes externes de l'Académie Marinos Papageorgopoulos, l’entraîneur de l’équipe U13 de l’Académie du Club Romain Girard, était sur place ainsi que quatre joueurs de la première équipe du CF Montréal.

Parmi eux, le gardien Sebastian Breza, les défenseurs Zachary Brault-Guillard et Zorhan Bassong, ainsi que le milieu de terrain Mathieu Choinière, qui ont tous disputé quelques mini-matchs avec des jeunes de la région de l’école primaire Jacques-Plante.

La Fondation a assumé tous les coûts de construction du terrain, qui s’élèvent à plus de 300 000$, incluant l’installation de la surface, des filets et d’une clôture délimitant l’aire de jeu.