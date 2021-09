Jeux paralympiques à Tokyo : les Canadiens reviennent avec 21 médailles

Le rideau est tombé sur les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo ce dimanche avec Brent Lakatos de Dorval qui portait le drapeau canadien lors de la cérémonie de clôture pour représenter les 128 athlètes qui ont participé aux Jeux.

Quelques heures plus tôt, le coureur en fauteuil roulant était également le dernier Canadien en piste. Il a terminé le marathon T54 hommes au quatrième rang avec un record personnel de 1:29:18.

C'était la dernière épreuve du programme chargé qu'il s'était donné en s'inscrivant à des épreuves allant du 100 m au marathon de 42,195 km.

Avec 21 médailles, le Canada termine 19e au classement général du total des médailles. Il s’agit de 5 médailles d’or, 10 d’argent et 6 de bronze.

« Au cours des douze derniers jours, tous les athlètes de l'équipe paralympique canadienne se sont donnés corps et âme avec passion, résilience et dévouement, souligne Stephanie Dixon, chef de mission de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020 . Les années et les mois qui ont précédé ces Jeux sont parmi les plus difficiles auxquelles des athlètes ont eu à faire face en raison de l'incertitude, de l'absence de compétitions, de l'interdiction de voyager et des restrictions de la Covid. Leur participation aux Jeux de Tokyo est d'autant plus remarquable. Malgré tout, nous avons été témoins de performances extraordinaires, dont des podiums, des records personnels, des leçons et des avancées. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir réserve aux membres de cette équipe. Félicitations aux 128 athlètes qui ont représenté le Canada à Tokyo. Nous sommes fiers de vous. »

Parmi les faits saillants des Jeux :

• Aurélie Rivard (St-Jean-sur-Richelieu, QC) est l'athlète canadienne la plus décorée des Jeux de Tokyo et elle rentre à la maison avec cinq médailles -- deux d'or, une d'argent et deux de bronze. Elle a maintenant dix médailles de trois éditions des Jeux paralympiques.

• Brent Lakatos la suit de près avec quatre médailles d'argent remportées à Tokyo. Elles portent son total en carrière à onze podiums en cinq participations paralympiques.

• Danielle Dorris (Moncton, N.-B.) est l'autre multimédaillée du Canada à Tokyo. Elle a remporté l'or au 50 m papillon S7 et l'argent au 100 m dos S7.

• Toutes les médailles d'or du Canada sont doublées de records : Aurélie Rivard a inscrit un nouveau record du monde au 100 m et au 400 m libre S10 femmes, tandis que Danielle Dorris a réécrit celui du 50 m papillon S7 femmes. Greg Stewart (Kamloops, C.-B.) a réussi un nouveau record paralympique au lancer du poids F46 pour monter sur la première marche du podium, tout comme Nate Riech (Victoria, C.-B.) au 1500 m T38 hommes.

• Seize athlètes rentrent à la maison avec une médaille des Jeux de Tokyo.