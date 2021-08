Équipe Québec courbe l'échine devant Windy City

Les représentants du Québec disputaient leur dernière série sur la route avant de rentrer à la maison. Ils affrontaient pour l’occasion une équipe qu’ils ne connaissaient pas encore, les ThunderBolts de Windy City dans une série de trois matchs. Ils se sont malheureusement inclinés dans les deux premiers matchs avant d’éviter le balayage avec une victoire dans le dernier.



Lors du premier duel, Nick Horvath était l’artilleur de choix de Patrick Scalabrini pour commencer le match. Il était en grande forme qu’il a muselé l’attaque de la formation de l’Illinois pendant les cinq premières manches de la rencontre. Il a fallu attendre en fin de sixième pour assister à sa seule bévue du match : Il a lancé une balle bien au goût du voltigeur des ThunderBolts Payton Robertson qui l’a catapultée de l’autre côté de la clôture. Horvath a terminé la rencontre avec une excellente fiche de deux coups sûrs accordés et sept retraits au bâton.

Malheureusement pour lui, l’offensive du fleurdelisé a manqué d’opportunisme. En effet, à sept reprises dans la rencontre, les représentants de la Belle Province ont laissé des joueurs sur les buts. Même qu’en début de septième, ils sont revenus bredouilles à l’abri après avoir laissé trois joueurs sur les buts. Horvath a finalement récolté une défaite qu’il ne méritait pas alors que son équipe s’est inclinée 1 à 0.



Encore une fois, c’est la défaite qui attendait Équipe Québec dans le deuxième match de la série. Les ThunderBolts ont rapidement mis le match hors de la portée d’Équipe Québec en inscrivant deux points en troisième, un point en quatrième et deux points en cinquième manche. Ils ont finalement ajouté un autre point en huitième manche pour remporter la rencontre 6 à 3. Louis-Philippe Pelletier s’est encore une fois illustré dans la rencontre. Il a volé son 31e but de la saison, surpassant ainsi le record pour un joueur des Aigles en une saison. Le record appartient à Tucker Nathans (2019) et à David Cooper (2013). Il a également dépassé le record de triple en une saison pour un joueur des Aigles appartenant à Raphaël Gladu (2019) en frappant son sixième de la saison.

Fin des séries sur la route



Équipe Québec a fait preuve de caractère dans le dernier match de la série afin d’éviter le balayage. Alors que la marque était de 4 à 2 en début de neuvième pour Windy City, Équipe Québec a nivelé la marque pour forcer la tenue d’une manche supplémentaire : Connor Panas et Jonathan Lacroix ont croisé la plaque sur un simple de Louis-Philippe Pelletier au champ centre. En début de dixième, Équipe Québec a finalement complété la remontée en comptant quatre points sans riposte. Lacroix a terminé la partie avec une fiche de quatre coups sûrs en cinq présences, 2 points comptés et un point produit.



Les porte-étendards rentrent à la maison après avoir disputé les trois dernières séries sur la route. Ils seront en action à Trois-Rivières pour la prochaine série du 17-18-19 août alors qu’ils affronteront une équipe bien connue des Trifluviens, les Jackals du New Jersey. Ils devront absolument remporter la série s’ils souhaitent rester dans la course aux séries éliminatoires.



Mouvements de personnel



Équipe Québec fait l’acquisition de deux nouveaux lanceurs, Henry Omana et Kyle Thomas. Omana évoluait dans la Ligue Mexicaine de baseball cette saison avant de se joindre à la formation québécoise. De son côté, Thomas jouait pour les Goldeyes de Winnipeg dans l’Association Américaine. Il a été le choix de 30e ronde des Tigers de Détroit lors du repêchage de la MLB de 2017.