Jeux olympiques du Collège Marie-de-l’Incarnation

Les élèves du préscolaire-primaire du Collège Marie-de-l’Incarnation sont en pleine frénésie de l’esprit olympique avec la cérémonie de clôture de leurs Jeux olympiques 2021.

Suivant les vraies années olympiques, l’organisation de ces Jeux d’été a dû être reportée à cette année, étant donné la situation sanitaire. Après six semaines d’entraînements, les élèves de madame Stéphanie Cousin, enseignante en éducation physique, étaient prêts.

La présidente d’honneur de ces Jeux d’été, madame Marie-Ève Nault, ancienne athlète trifluvienne en soccer et médaillée olympique (2012, médaille de bronze à Londres, sélection de 2015 avec l’équipe du Canada à la coupe du monde de soccer féminin). Mme Nault s’est adressée aux jeunes et leur a parlé de son expérience internationale lors de la cérémonie d’ouverture. Désormais, Mme Nault est actuellement directrice et coordonnatrice des services aux athlètes et entraîneurs d’Excellence sportive Mauricie.

Les élèves ont participé pendant deux jours à des épreuves individuelles en athlétisme ainsi qu’à des sports d’équipes qui ont dû être adaptés afin de respecter les règles sanitaires.

Le tout se termine aujourd’hui par la cérémonie de clôture où certains athlètes et pays seront honorés pour leurs performances individuelles, en équipe ainsi que pour leur excellent esprit sportif.