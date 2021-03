13 gyms d’Éconofitness rouvriront lundi prochain, dont ceux de la région

Le vice-président d’Éconofitness, Renaud Beaudry, confirme la réouverture de 13 de ses gyms au Québec, dont ceux de la région, dès ce lundi 8 mars.

Avec le passage officiel en zone orange de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de la Mauricie, de l’Estrie et du Centre-du-Québec selon le décret ministériel annoncé mercredi par François Legault, Éconofitness peut poursuivre la réouverture graduelle de ses établissements en toute sécurité dans les régions concernées.

À partir de ce lundi 8 mars, entre 6h et 21h en semaine et 8h et 20h les week-ends, les membres et employés des 13 gyms qui rouvrent rejoindront avec bonheur ceux des 3 établissements ouverts depuis quelques semaines.

Environnement sécuritaire

Depuis bientôt un an, l’équipe de direction d’Éconofitness adapte ses services et l’environnement des gyms pour respecter un protocole détaillé regroupant des mesures d’hygiène supplémentaires ainsi qu’une nouvelle structure permettant d’assurer la distanciation physique nécessaire sur les lieux.

Ce guide de normes, instauré initialement lors de la réouverture en juin 2020, comprend la réservation de sa période d’entraînement au préalable, évidemment, le port du masque obligatoire par les clients et le personnel en tout temps (sauf lors de périodes d’exercice sur les appareils cardio), le lavage des mains en entrant, le respect de la distanciation physique de deux mètres en tout temps et bien sûr la désinfection des équipements après chaque utilisation.

Grâce au système de réservation en ligne implanté pendant la pandémie, Éconofitness restreint déjà depuis plusieurs mois le nombre de personnes présentes en même temps à l’intérieur de chaque gym en fonction du nombre de pieds carrés de l’établissement, ce qui assure une distanciation physique adéquate. Les membres sont invités à se présenter déjà en tenue de sport, serviette, chaussures d’intérieur, gourde et cadenas en main.

Tous les gyms Éconofitness pratiquent déjà, depuis cet été, la promotion du lavage des mains aux lavabos en plus d’être équipés de stations de nettoyage à des endroits stratégiques.

Du désinfectant est également disponible à l’entrée. La fréquence de nettoyage des surfaces les plus fréquemment touchées (poignées, sièges, claviers, etc.) a été considérablement augmentée et les membres doivent désormais impérativement nettoyer les surfaces touchées pendant leur entraînement après utilisation.