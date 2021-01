Un nouveau parc de ski, planche à neige et snowskate sur le boulevard Des Forges

Même si la dernière année fût très complexe et difficile à cause de la pandémie, l’entreprise Adrénaline Urbaine n’est pas restée les bras croisés.

Suivant les restrictions gouvernementales à la lettre, l'entreprise Adrénaline Urbaine a trouvé des moyens créatifs et sécuritaires pour s’adapter afin de relancer ses activités. Grâce au travail de toute l’équipe, l’entreprise annonce l’ouverture de son terrain de jeux extérieur le 14 janvier prochain – Le Backyard.

Il s'agira d'un tout nouveau parc de ski, planche à neige et snowskate directement sur le boulevard Des Forges.

L’équipe d’Adrénaline Urbaine a travaillé fort afin de restructurer son aire de jeux située au 6825, boulevard des Forges, à Trois-Rivières.

« Le parc à neige a été réorienté de façon à maximiser l’espace et ainsi agrandir notre parcours. En plus, on a innové cette année avec l’ajout d’un remonte-pente qui permettra à nos clients de faire deux à trois fois plus de descente que l’année dernière », affirme le propriétaire Francis-Olivier Jutras.

Le parc sera accessible pour tous les niveaux. Il sera divisé en trois sections; une section débutante, intermédiaire et avancée.

Une limite de deux planchistes par section sera imposée pour maintenir une bonne distanciation sociale et le port du couvre visage sera obligatoire en tout temps.

Des zones d’attente sécuritaires pour les participants et pour les parents seront également disponibles.

Plusieurs mesures sanitaires ont été mises en place pour respecter tous les règlements du gouvernement.

Sécurité & plaisir en plein air

L’équipe d’entraîneurs spécialisés d’Adrénaline Urbaine sera présente tout l’hiver pour superviser les sessions libres, pour assurer un respect des mesures sanitaires et pour offrir un environnement sécuritaire et encadré.

Pour le moment, les cours d’initiations et d’évolutions seront reportés à la suite de la dernière annonce du gouvernement.

Avec l’engouement des activités en plein air cette année, les plages horaires des sessions libres se remplissent rapidement. Il est donc important de réserver un minimum de 24 heures à l’avance sur le site adrenalineurbaine.ca afin d’assurer sa place.

À noter qu’un maximum de 6 personnes par sessions libres sera accepté sur le parcours. Il sera donc possible de réserver une session privée en famille ou entre amis.