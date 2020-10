Baseball: un nouveau gérant pour les Aigles de Trois-Rivières

L’organisation des Aigles de Trois-Rivières annonce la mise sous contrat du nouveau gérant de l’équipe et ancien joueur des Aigles de 2014 à 2018, Matthew Rusch.



Le directeur général René Martin se veut enthousiaste et confiant pour l’avenir de l’équipe dont la ligue s’est nouvellement associée à la MLB.

« Avec Matthew, nous sommes entre très bonnes mains, a-t-il fait savoir. Je n’ai pas de doutes quant à ses capacités de recrutement. Quoi de mieux qu’un américain qui s’installe à Trois-Rivières, qui est apprécié de ses partisans et qui s’implique dans la communauté pour attirer de nouveaux joueurs dans notre belle ville? »



Pour Rusch, c’est une grande opportunité qui lui est offerte : « C’est mon rêve depuis de nombreuses années! Je me réjouis de mener les Aigles vers succès dans la nouvelle ligue Frontier. Mon objectif est d’avoir une équipe très compétitive et performante, mais surtout, une équipe dont ma communauté peut être fière. Trois-Rivières est ma ville et je la représenterai au mieux de mes capacités. Ensemble, nous ferons le nécessaire pour avoir une grande saison 2021 ».



Retrait du numéro 22



En 2019, les Aigles ont procédé au retrait du chandail de Matthew Rusch pour souligner son implication et ses performances sur le terrain.

Auteur de 31 victoires, 445 retraits au bâton, un championnat des éliminatoires de la ligue Can-Am, Matthew Rusch aura été un des très bons lanceurs de l’histoire du baseball indépendant. En 14 saisons dans le baseball professionnel, il a cumulé un important total de 1 134 retraits sur des prises.

Il a par ailleurs agi en tant qu’entraîneur-chef pour les Cascades de Shawinigan dans la LBMQ en 2019 et 2020. Il a mené son équipe en final les deux années consécutives.



Un processus de sélection bien établi



Un comité de sélection a préalablement été mis en place afin de déterminer qui serait le nouveau gérant de l’équipe.

Formé du directeur général René Martin, l’ancien gérant des Aigles Pierre-Luc Laforest, l’ancien joueur professionnel Éric Gagné et l’ancien commissaire de la ligue Can-Am Miles Wolff, le comité a passé en entrevue plusieurs candidats dont trois sont sorties du lot. C’est Matthew Rusch qui s’est démarqué et qui a obtenu le poste.



Le poste d’entraîneur des lanceurs est, quant à lui, octroyé à Kyle Lafrenz, receveur des Aigles de 2014 à 2017, qui a lui aussi choisi Trois-Rivières pour y vivre.

« Kyle était de loin mon premier choix pour ce poste. Il apporte son professionnalisme, ses connaissances et son amour du baseball. Les entraîneurs doivent être des leaders, des enseignants et des exemples pour nos jeunes joueurs. Kyle est plus que qualifié dans tous ces domaines et il est sans aucun doute un élément précieux pour l’organisation », soutient Rusch, gérant des Aigles de Trois-Rivières.



L’organisation, qui entame sa neuvième année, commence à forger son histoire et s’encrer dans le patrimoine trifluvien. « C’est le fun de ramener des joueurs que nous connaissons, qui ont déjà joué pour les Aigles et qui ont adopté notre région », ajoute René Martin.