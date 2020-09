Baseball: les Cascades de Shawinigan en plein contrôle face aux Castors

La série demi-finale 4 de 7 opposant les Castors d’Acton Vale et les Cascades de Shawinigan se poursuivait en Mauricie dimanche après-midi alors que les locaux ont les devants 2 à 1 dans la série. Le duel au monticule du premier match entre Matthew Rusch des Cascades et Roberto Zapata des Castors se répétait. Zapata n’aura fait que passer puisqu’il a été retiré de la rencontre après seulement un retrait en première manche. Les receveurs ont maintenu leur avance pour le reste de la rencontre, en route vers un gain de 7 à 3.

Les Cascades ont ouvert les vannes tôt en début de match profitant des largesses du partant Valois inscrivant six points dès leur premier tour au bâton. Vincent Bourget, avec un but sur balle alors que les buts étaient remplis, produit le premier. Michael Laprise le suit avec un simple bon pour deux points avant de voir Michel Dagenais propulser l’offrande de Zapata au-delà de la clôture du champ centre pour un circuit de trois points, ce qui mettait fin à la journée de travail de l’artilleur.

Shawinigan ajoute à son avance en fin de cinquième manche sur le roulant de Vincent Bourget qui pousse Raphael Gladu au marbre, auparavant auteur d’un simple.

Les Castors inscrivent un premier point face à Rusch dans cette série en sixième manche sur le simple de Johan Ochoa qui pousse Reinaldo Ramirez qui avait également obtenu un simple. Acton Vale en ajoute frappant trois coups sûrs consécutifs alors que Philippe Delisle produit un point avec un simple. Une passe gratuite à Léonardo Ochoa donne un troisième point aux visiteurs. Francis Désilets s’amène ensuite en relève pour terminer le match au monticule forçant un faible ballon avec les buts remplis à Johan Ochoa.

Matthew Rusch récolte la victoire, sa quatrième des présentes séries. En six manches et deux tiers, il a donné trois points et sept coups sûrs aux Castors en plus de réussir six retraits sur des prises. Zapata encaisse le revers, son deuxième en trois décisions. Venu en relève pour les visiteurs, Alexandre Brunelle n’aura accordé que deux simples et un point aux Cascades en cinq manches et deux tiers.

Le cinquième match de cette série au meilleur de sept rencontres aura lieu demain soir du côté d’Acton Vale alors que c’est maintenant 3 à 1 en faveur des Cascades. Les Castors feront face à l’élimination devant leurs partisans dès 20h00 au Stade Léo-Asselin.