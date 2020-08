Skate: le Défi Hors Piste 2020 remporte un franc succès

Ce dimanche 16 août dernier avait lieu la remise des prix du Défi Hors Piste en ligne au centre Adrénaline Urbaine à Trois-Rivières. Ce défi a enregistré plus de 82 inscriptions mixtes (hommes, femmes et enfants), 41 vidéos et plus de 200 000 vues sur les plateformes interactives.

Cette toute première édition a été un franc succès. Plus de 5000$ en prix ont été remis aux athlètes pour encourager la relève.

Les grands gagnants

L’équipe d’Adrénaline Urbaine s'est dite « plus que fière » du niveau de créativité et de technique de tous les planchistes de la compétition. Chaque participant se mérite un accès gratuit au skateparc du Centre Adrénaline Urbaine. Les prix seront remis par la poste pour les 3e et 2e positions. L'équipe ira porter les prix en personne pour les premières positions lors d’un road trip, tout en respectant les mesures de distanciation sociales. Voici les gagnants répertoriés par catégories.

Catégorie Débutant

1re position : Raphaël Veillette

2e position : Aurélie Moreau

3e position : Méghan Léveillé & Miguel Demato

Catégorie Amateur

1re position : Shaun Martinbeault & Fredericke Buri

2e position : Noah Lavoie

3e position : Océane Dubé

Catégorie Open Femme

1re position : Annie Guglia & Charles

2e position : Bil Gagné & Camille Goulet

3e position : Naomie Mariné

Catégorie Open Homme

1re position : Jessy Jean Bart

2e position : Cedrick Vigneault

3e position : J-P Pouliot

Le prix du public de 500$ en argent a été remis à Maxime Blais et le prix coup de cœur de l’équipe Adrénaline Urbaine a été remis à Motté Crew qui s’est mérité un module de skateboard d’une valeur de 700$.

Virtuellement gagnant

Afin de s’ajuster aux mesures gouvernementales liées à la COVID-19, la remise des prix a été effectuée via une vidéo en direct diffusée sur toutes les plateformes web de l’entreprise Adrénaline urbaine.

« Comme le Défi s’est fait entièrement sur le Web, nous voulions exploiter le concept jusqu’au bout en diffusant la remise des prix en ligne, explique Francis-Olivier Jutras, promoteur de l’événement. Nous avons des athlètes de Montréal, Québec, Mauricie, Drummondville, Victoriaville et Saguenay. Il y a même des planchistes qui ont osé tourner leur vidéo en Gaspésie. Nous ne pouvons qu’être fiers de pouvoir donner une visibilité à nos athlètes québécois via notre plateforme ».

Il poursuit: « Nous constatons que la diffusion sur le web nous a apporté plus de visibilité et de notoriété. Nous sommes fiers de notre événement et ce n’est qu’un début. L'engouement autour des sports de planche nous a permis d'exploser sur le Web, de changer la vision que les gens ont de ces sports, en plus de les rendre accessibles à tous, et ce, même en temps de pandémie »

En résumé, les attentes concernant cette première édition virtuelle ont été atteintes.