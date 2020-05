Les sports individuels et sans contact comme le golf bientôt permis

À partir du 20 mai, dans toutes les régions, il sera possible de jouer au golf, au tennis, faire du vélo ou une randonnée, ainsi que plusieurs autres activités individuelles.

Québec a annoncé aujourd’hui la reprise graduelle des activités sportives, de loisir et de plein air qui se déroulent à l'extérieur.

Les parcs nationaux et les réserves fauniques de la Société des établissements de plein du Québec (SÉPAQ) seront donc rouverts de façon partielle et progressive à compter de cette date, et ce, uniquement pour les activités journalières. Pour minimiser les risques de contagion, les activités reprendront cependant dans le respect des recommandations des autorités de santé publique.

Par ailleurs, des guides ont été produits de concert avec la CNESST et l'Institut national de santé publique pour aider les Québécoises et les Québécois à reprendre leurs activités en toute sécurité.

De plus, les fédérations sportives et les organismes nationaux de loisir et de plein air collaborent avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour élaborer des consignes adaptées à leurs disciplines ou à leurs champs d'intervention respectifs. Ils seront responsables d'en faire la promotion auprès de leurs membres, tout en spécifiant que des consignes de santé et de sécurité, notamment des règles d'hygiène, devront être respectées pour une pratique sécuritaire.

« Depuis maintenant deux mois, les Québécoises et les Québécois ont fait preuve d'une extraordinaire collaboration en respectant les règles de confinement et de distanciation, souligne Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine. Pour lutter contre la pandémie, nous avons dû suspendre plusieurs de nos activités préférées. »

Elle ajoute : « Comme vous, j'ai le goût de me dégourdir les jambes et je suis très heureuse d'annoncer la reprise de plusieurs activités sportives et de loisir. Nous entamons un retour à la normale qui se fera étape par étape. Notre priorité demeure la santé de la population et grâce à la discipline que nous nous sommes donnée dans les derniers mois, je suis convaincue que nous pourrons demeurer en sécurité tout en ramenant l'activité physique dans notre quotidien. Les Québécoises et les Québécois pourront à nouveau bénéficier de tous les effets positifs qu'offre la pratique de leurs activités favorites. »

À partir du 20 mai, la pratique récréative individuelle ou à deux sans contact sera permise pour les activités suivantes :

Activités de loisir en pratique libre non organisée

Canot et kayak d'eau vive et d'eau calme

Course à pied

Escalade de rocher

Kitesurf

Pêche à la journée

Planche à pagaie

Plongée sous-marine, apnée sportive extérieure

Randonnée à cheval extérieure

Randonnée pédestre

Surf

Activités sportives récréatives individuelles ou à deux

Athlétisme (épreuves de course et de lancer qui se déroulent à l'extérieur)

Aviron (embarcation simple seulement)

Canoë et kayak de vitesse (embarcation simple seulement)

Activités de cyclisme extérieures

Golf

Kayak de mer

Natation en eau libre (lacs)

Patin à roulettes sur route et sur piste

Ski à roulettes

Tennis en simple et à l'extérieur

Triathlon (natation en eau libre seulement)

Voile (embarcation simple seulement).