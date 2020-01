Hockey LHSAAAQ: quels matchs cette fin de semaine ?

Alors que la saison tire à sa fin (ou presque), plusieurs duels forts intéressants pourraient avoir une grande incidence sur le classement final, et par le fait, sur les confrontations à venir en levée de rideau des séries éliminatoires. Qui finira devant qui? Qui affrontera qui? Qui aura l’avantage de la glace? Autant de questions parmi d’autres qui ne pourraient être répondues qu’au tout dernier match de la saison pour plusieurs équipes! Voici nles cinq rendez-vous de la semaine #18 de la Ligue hockey senior AAA du Québec.

Vendredi 31 janvier

20:30 (Aréna Pierre-Provencher)

Plessisville (13-6-0-1 | troisième)

Nicolet (10-8-2-0 | sixième)

Voici une confrontation intéressante pour les amateurs. D’un côté, le Métal Pless de Plessisville n’a besoin que de cette victoire pour s’assurer de terminer au troisième rang au classement général et ainsi bénéficier de l’avantage de la patinoire en première ronde. Du côté du Condor, le match est aussi, sinon plus important puisque rien n’est joué! La troupe nicolétaine terminera son calendrier régulier cette fin de semaine avec deux rencontres à domicile.

Qui plus est, il n’est pas impossible que ces deux formations s’affrontent au premier tour, surtout si elles devaient conserver leur rang actuel au classement. Qui de Steven Veilleux ou Émilien Boily aura le meilleur devant le filet? Quelle attaque parviendra le mieux à percer la défensive adverse? À surveiller pour la course au championnat des compteurs : Joakim Arsenault (cinquième avec 32 points) pour Nicolet, Tommy Veilleux (sixième avec 32 points) et Jason Pitt (huitième avec 31 points) pour Plessisville.

20:30 (Centre sportif de Louiseville)

Donnacona (5-15-1-0 | huitième)

Louiseville (16-2-1-2 | premier)

Un duel en apparence inégal et sans importance, considérant que les positions finales de ces deux formations est connue. Quoiqu’il en soit, tout entraîneur souhaite terminer une saison régulière sur une note positive à l’approche des séries et ce match ne fera pas exception.

Du côté de Donnacona, on ne souhaite évidemment pas terminer la saison avec une dixième défaite consécutive, alors que du côté de Louiseville, on voudra se mettre en mode préparatoire avant de devoir attendre deux semaines pour débuter les séries.

L’enjeu qui attirera le plus l’attention à travers la LHSAAAQ sera bien sûr la tenue des co-meneurs louisevillois au championnat des compteurs : Fabien Laniel et Francis Charette avec 36 points, trois de plus que leurs plus proches poursuivants.

Samedi 1er février

20:30 (Aréna Roland-Rheault)

Cap-de-la-Madeleine (8-13-0-0 | septième)

Bécancour (3-16-1-0 | neuvième)

Le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine complètera sa saison régulière sur la route en traversant le fleuve pour y affronter un rival régional, le Formule Fitness de Bécancour. Du côté du « Cap », l’issue du match ne changera pas le fait qu’il terminera en 7e position, signifiant un rendez-vous avec les Loups de La Tuque au premier tour.

Le scénario est similaire pour le Formule Fitness, même si ce dernier prendrait bien une victoire au dernier match pour se donner un peu de momentum pour la série express à venir contre Donnacona la semaine prochaine. Quoiqu’il en soit, et pour reprendre le cliché, ces deux équipes voudront terminer leur saison du bon pied et insuffler un peu d’espoir à leurs partisans après une campagne plutôt difficile.

20:30 (Centre récréatif Marcel-Bonin)

Granby (11-9-0-0 | cinquième)



Ce duel sera celui qui aura l’incidence la plus directe sur le classement et qui, par surcroit, attirera probablement le plus d’attention sur la planète LHSAAAQ! Ce match mettra en vedette deux formations qui sont nez-à-nez au classement, qui risquent fort bien de se retrouver en séries, et qui peuvent toutes les deux espérer de bénéficier du fameux avantage de la glace en première ronde!

Du côté des Bisons de Granby, Maxime Guyon est toujours dans la course au championnat des compteurs avec ses 30 points, au dixième rang. Charles-Alexandre Drolet (septième – 31 points) et Rock Régimbald (douzième – 30 points) demeurent aussi dans la course pour les Sportifs de Joliette. On risque aussi fort bien d’assister à un duel entre Paul Bourbeau Jr et Frédéric Piché devant le filet, qui pourrait être le prélude d’un possible affrontement des plus intéressants en première ronde.

Dimanche 2 février

14:00 (Aréna Pierre-Provencher)

Bécancour (3-16-1-0 | neuvième)

Nicolet (10-8-2-0 | sixième)

Devant initialement avoir lieu le 12 janvier dernier, c’est finalement ce dimanche que les deux adversaires de la rive sud de Trois-Rivières croiseront le fer pour la dernière fois en 2019-2020. Jusqu’ici, le Condor a eu le dessus sur le Formule Fitness dans les trois précédents matchs. On souhaite certainement du côté de Bécancour battre au moins une fois son rival cette saison.

Du côté du Condor, au risque de se répéter, l’enjeu est beaucoup plus grand car ce sera la dernière occasion pour la troupe d’Alain Gardner d’avoir son sort entre ses mains. Alors que le Condor aura terminé sa saison régulière à l’issue de ce match, ses trois autres adversaires en milieu de peloton (Granby, Joliette et Plessisville) seront encore en action la semaine prochaine. Deux victoires ce weekend pour Nicolet forceraient alors la main aux adversaires et rendraient le dernier weekend d’activités encore plus intéressant!

En cas d’égalité?

Un classement aussi serré en fin de calendrier régulier soulève la question du bris d’égalité. Comment le classement final sera déterminé en cas d’impasse une fois que toutes les formations auront joué leurs 22 matchs? Voici les critères qui seraient utilisés et dans quel ordre pour départager les équipes, tel que le prévoit la réglementation en vigueur dans la LHSAAAQ :

Le nombre de points au classement ; Le plus grand nombre TOTAL de victoires (en temps régulier, en prolongation et en fusillade) ; Le plus grand nombre de victoire en temps régulier, Le moins grand nombre de défaites (temps régulier, prolongation et fusillade) ; La fiche entre les deux équipes; La différence entre les points pour et les points contre.

Advenant que l’égalité persiste, une partie sera disputée entre les deux équipes. La ville où aura lieu ce match sera déterminée par tirage au sort.