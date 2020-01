Hockey : mauvaise passe pour le Formule Fitness de Bécancour

Les Sportifs - Pétrole Bélanger de Joliette ont démarré le match en force, avec cinq buts. Ils ont fini par défaire le Formule Fitness de Bécancour au compte de 9-4, samedi soir, à l'aréna Roland-Rheault.

Les spectateurs présents au match ne s'attendaient pas du tout à voir une première période dominée par les visiteurs avec les buts de David Fortier (6ème), Alexis Guilbault (8ème), Tristan Tremblay (1er) et les deux premiers buts du match de Charles-Alexandre Drolet qui a terminé le match avec quatre buts. Il a, maintenant, 14 buts cette saison.

Les Joliettains ont inscrit un sixième but, encore réussi par Charles-Alexandre Drolet, avant que Joshua Desmarais (13ème), réussisse à inscrire un premier but pour les locaux, en milieu de deuxième période.

Avec moins de quatre minutes à faire à la période médiane, l'entraîneur du Formule Fitness, André Alie, n'a pas apprécié l'appel des officiels concernant une pénalité de banc pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire. Il a fait connaître son mécontentement aux officiels et ces derniers l'ont expulsé de la rencontre.

Jason Bell (3ème), William Blanchard (10ème) et Jordan Éthier (7ème) ont réduit l'écart à deux buts avec ces buts marqués dans les cinq premières minutes de la troisième période.

Les visiteurs ont répliqué avec le quatrième but du match de Charles-Alexandre Drolet et les deux buts de Vincent Couture, qui a neuf buts cette saison. Les gardiens Alexandre Bélanger et Yann Déry ont reçu 52 lancers des joueurs des Sportifs alors que Michaël Boudreault faisait face à 33 tirs.

Dave Leblanc et Luc Leclair ont jeté les gants face à Guillaume Coudé-Tremblay et David Lapierre en première période.

Le Formule Fitness visitera les Bisons à Granby, samedi 25 janvier, avant de recevoir le Bellemare de Louiseville, le dimanche 26 janvier à 20h30 à l'aréna Roland-Rheault.