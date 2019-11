Baseball: les Aigles comptent sur la population pour survivre

Depuis le début du mois d’octobre, la population de la Mauricie répond à l’appel des dirigeants des Aigles. La hausse de 80% pour la vente des abonnements de saison et tous les messages partagés sur les réseaux sociaux prouvent le mouvement sérieux, qui vise à assurer la pérennité de l’équipe professionnelle de baseball dans la cité de Laviolette.



« Que l’on soit amateur de baseball ou simplement un citoyen engagé à faire rayonner notre région, on peut faire en sorte que les Aigles restent à Trois-Rivières pour longtemps» mentionne le directeur général, René Martin. L’organisation a pris de la décision de permettre à toute la population de participer aux efforts de relance de la concession. Dans cet esprit, les Aigles lancent une campagne de financement participatif sur la plateforme La Ruche Québec « Que l’on soit amateur de baseball ou simplement un citoyen engagé à faire rayonner notre région, on peut faire en sorte que les Aigles restent à Trois-Rivières pour longtemps» mentionne le directeur général, René Martin.

Un don de 10$ contre un billet d'admission pour le 27 mai



Les Aigles sont un organisme à but non lucratif. Le support de la population et de la communauté d’affaires est essentiel à la santé financière de l’équipe. Cette campagne s’inscrit dans la démarche des dirigeants de faire des Aigles l’équipe de toute la communauté mauricienne.



« Les Aigles font honneur à notre région avec la création de plus de 1,5 million de dollars en retombées économiques directes pour notre ville. Dans ce cadre-là, c’est sûr que je vais faire ma part», explique l’entrepreneur Guy Boisvert, membre du groupe des ambassadeurs des Aigles.



Ainsi, en échange d’un don de 10$, l’amateur recevra un billet d’admission générale pour la partie du 27 mai d’une valeur de 14,50$. Des dizaines d’autres récompenses sont offertes en fonction des dons, notamment le parrainage de joueurs, des bâtons autographiés, des soirées de rêve au Stade dans les loges ou dans le Lounge du champ extérieur.