Hockey senior: trois joueurs, trois étoiles

Pour le premier mois d'activité de cette jeune saison de la ligue de hockey senior AAA du Québec (LHSAAAQ), voici les trois joueurs s'étant le plus illustré.

Première étoile : Samuel Blier

En seulement trois parties jouées, cet ancien des Cataractes de Shawinigan qui s'aligne aujourd'hui avec le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine détient jusqu'ici la plus haute moyenne de points par match avec 4. Sa fiche de 8 buts (dont un gagnant) et 4 aides. L'attaquant Samuel Blier est la première étoile du mois dans la LHSAAAQ!

Deuxième étoile: William Giroux

Le gardien de but du Bellemare de Louiseville William Giroux n'est certes pas étranger à la fiche immaculée de son équipe jusqu'ici. Auteur des 4 victoires de son équipe dont une par blanchissage, il n'a accordé que 9 but, affichant une moyenne de 2.22 et un pourcentage d'efficacité de .918 pour ainsi se mériter le titre de deuxième étoile du mois.

Troisième étoile : Derek Morissette

L'attaquant du Climatisation Cloutier Derek Morrissette complète le trio sélect du mois d'Octobre, lui qui revendique une fiche de 2 buts et 13 assistances (3 points par match) en 5 parties jouées. Présentement en tête des compteurs de la LHSAAAQ, il est la troisième étoile du mois.