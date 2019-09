Le Big Bill remporte un duel de lanceurs pour niveler la série

Le Big Bill de Coaticook faisait confiance à Lachlan Fontaine pour débuter le deuxième match de la série les opposant aux Cascades de Shawinigan. C’est un pari réussi pour Coaticook alors qu’ils l’ont emporté 2 à 0.

Fontaine a cédé deux fois face à Mathieu Tremblay en première et en troisième manche. Le seul autre à atteindre les coussins avec un simple a été Patrick Flageol en quatrième manche. Fontaine a enregistré pas moins de quatorze retraits au bâton dans la rencontre pour la victoire.

Son vis-à-vis, Luis Munoz a également bien fait espaçant neuf coups sûrs et retirant six Big Bill sur des prises. Les deux points donnés l’ont été en sixième manche. Lachlan Fontaine est lui-même venu marquer le point victorieux sur un simple d’Andy Van Amos et Michael Therrien, avec un simple a produit le point d’assurance.

Cette série 4 de 7 se transportait du côté de Shawinigan ce vendredi 6 septembre, à compter de 20 h 00, alors que c’est l’impasse 1 à 1, chacune des deux équipes ayant remporté son match à domicile.