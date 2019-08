Victoire des Cascades de Shawinigan : Matthew Rusch musèle les Cardinaux

Les Cardinaux de Saint-Jérôme ont bien tenté de faire plaisir aux 115 spectateurs présents ce dimanche 4 août, en après-midi, mais Matthew Rush des Cascades de Shawinigan en a décidé autrement. La marque finale est de 6 à 2 en faveur des visiteurs.

Rusch a été fumant, ne donnant que trois coups sûrs et deux points en plus d’enregistrer dix retraits au bâton. Il récolte ainsi une neuvième victoire contre trois revers. Les deux points marqués par les Cardinaux ont été faits en quatrième et en septième manches. Le premier a été réalisé par Shawn Smith, auteur d’un double est venu marquer sur un mauvais lancer, et le second, sur le circuit solo de Sasha Lagarde. Shawn Rainville avec un double est l’autre joueur de Saint-Jérôme ayant mis la balle en lieu sûr face à Rusch.

Les lanceurs de Saint-Jérôme ne sont pas en reste. Ils ont bien fait eux aussi, enregistrant dix retraits au bâton. Gabriel De Lisi en a réalisé huit en six manches alors que Jimmy Chabot en a effectué deux. De Lisi encaisse une troisième défaite, lui qui avait également trois victoires en poches cette saison. Offensivement, les Cascades ont été opportunistes profitant de huit coups sûrs et de trois erreurs en défensive.

À la manche initiale, Patrick Flageol et Marc-Antoine Perron-Rousseau ont produit un point chacun avec un simple face à De Lisi. À la manche suivante, Michael Laprise, avec un simple, et Mathieu Tremblay, avec un ballon sacrifice, ont fait de même. En septième manche, alors que Chabot était au monticule, Tremblay a frappé un autre ballon sacrifice et les Cascades ont profité d’une erreur du receveur sur le but volé de Michael Laprise pour inscrire leur dernier point.

Les Cascades se rendront au domicile du Cactus mardi à Victoriaville pour compléter une rencontre amorcée le 11 juillet dernier. La marque était de 6 à 3 en faveur de Shawinigan lorsque la partie a été suspendue. Les Cardinaux, quant à eux, reçoivent les Brewers de Montréal le même soir.