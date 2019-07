La grande parité dans la LBMQ va-t-elle être un facteur à la date limite des transactions?

La date limite des transactions dans la Ligue de baseball majeur du Québec est à 23 h 59, aujourd'hui, le mardi 16 juillet. La parité actuelle dans la LBMQ fera-t-elle en sorte de freiner certains directeurs gérants dans leurs tentatives de mouvement? Est-ce qu’une équipe pourra s’améliorer suffisamment afin de prendre les devants au classement et de se positionner favorablement en vue des séries éliminatoires?

Une chose est certaine, les lanceurs sont en demande. Pour avoir discuté avec des intervenants de la LBMQ, plusieurs discussions de transfert vont en ce sens. Toutefois, puisqu’ils sont rares, personne ne veut s’en départir. À l’arrivée des séries, il est certain que personne ne veut se voir amputé de bras alors qu’il y a plusieurs rencontres en peu de temps à disputer.

Voyons si un directeur gérant pourra utiliser son flair et user suffisamment de diplomatie afin de faire les modifications nécessaires pour donner un élan positif à son équipe dans le but ultime de remporter les grands honneurs de la LBMQ. D’ici là, les gens sont invités à venir encourager leurs favoris dans les merveilleux stades de la ligue, les spectateurs auront droit à des parties enlevantes qui auront toutes une signification au classement final.

Une parité jamais vue dans la LBMQ

Lorsque nous regardons le classement actuel, il est certain que personne n’est en mesure de prédire l’issue et le positionnement de chacun au 18 août prochain, à l’issue des 32 parties jouées par les neuf équipes.

Toutes les équipes gravitent autour de la barrière psychologique de 0.500. Une courte série victorieuse peut faire bondir de trois ou quatre positions et même l’inverse. Les Blue Sox trônaient au sommet avant le dernier week-end et ils sont maintenant au 4e rang. Rien n’est coulé dans le béton et c’est ce qui rendra les prochaines semaines excitantes.