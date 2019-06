La 47e édition du Tournoi provincial Moustique le Monstre Vert de l’Ouest se tiendra au parc Laviolette de Trois-Rivières

L'organisation du Tournoi provincial Moustique le Monstre Vert de l’Ouest a dévoilé sa programmation pour sa 47e édition qui se tiendra du 28 juin au 14 juillet sur les terrains de baseball du parc Laviolette.

Le tournoi recevra un nombre record pour une deuxième année consécutive, ce qui en fait encore le plus important tournoi au Québec. Après avoir reçu 70 équipes lors de l’édition 2018, le tournoi accueillera 85 équipes cette année dont plus de 60 proviennent de l'extérieur de la Mauricie.

Le premier week-end, soit du 28 au 30 juin, 16 équipes Moustique B FÉMININ occuperont les terrains du parc Laviolette pour une fin de semaine exclusivement féminine. Toutes ces équipes sont d’origine associative, ce qui en fait un tournoi unique au Québec. Dès le 1er juillet, les joueurs de 24 équipes de calibre AA se mesureront. Les gagnants seront déterminés le dimanche 7 juillet.

Du 7 juillet au 14 juillet, ce sera autour des équipes A et B de se rencontrer pour clore avec les finales or et bronze pour chacune de ces classes dans l’après-midi du 14 juillet. Les horaires complets se trouvent sur le site de Baseball Québec dans la section Tournois.

Encore une première cette année pour les participants du Tournoi le Monstre Vert de l’Ouest; pour chacune des 4 classes, il y aura des gagnants Or, Argent et Bronze plutôt qu’un gagnant et finaliste comme nous retrouvons dans les tournois traditionnels.

Un match d’ouverture pour chacune des classes présentes

Pour chacune des classes présentes au tournoi, un match d’ouverture aura lieu :

Moustique féminin : vendredi 28 juin, 19 h 00

Moustique AA : lundi 1er juillet, 12 h 30

Moustique A : dimanche 7 juillet, 12 h 30

Moustique B : dimanche 7 juillet, 16 h 30

Concours et matchs des étoiles

À chaque édition, le tournoi organise pour chacune des classes un concours de coups de circuit où 3 participants de chacune des équipes tentent de vaincre le fameux Monstre Vert.

En 2018, les membres de l’organisation ont tenté une nouvelle expérience au niveau du AA en ajoutant un match des étoiles à la suite du concours de coup de circuit. Cette expérience fut tout un succès. À la suite de cette belle réussite, les organisateurs réitèrent en 2019 l’expérience pour chacune des quatre classes du tournoi. Cet évènement permet aux joueurs de toutes les équipes de se rencontrer et de fraterniser lors d’un match où la pression de gagner est mise de côté.

Les concours de coups de circuit et les matchs des étoiles auront lieu pour chacune des classes aux moments suivants :

Moustique B Féminin : samedi 29 juin, 16 h 30

Moustique AA : samedi 6 juillet, 16 h 00

Moustique A : vendredi 12 juillet, 18 h 30

Moustique B : samedi 13 juillet, 14 h 30

Des joueurs de baseball adapté se joignent aux joueurs de la Mauricie

Depuis quelques années, le Tournoi réserve une période aux participants du programme de baseball adapté (Baseball Challenger), qui est organisé en Mauricie par Mme Caroline Forest, membre du CA de l’ABMCOTR. Cette année, une première aura lieu alors que des joueurs du baseball adapté de l’association de Drummondville se joindront aux joueurs de la Mauricie.

« Cette plage de temps est certainement l’une des plus touchantes du tournoi où nous pouvons voir des joueurs avec des différences physiques ou intellectuelles s’adonner au baseball », affirme Mme Forest.

Présidence d’honneur

Pour la 47e édition, le Tournoi Monstre Vert de l’Ouest est très fier d’annoncer que la présidente d’honneur est madame Laurence Vincent-Lapointe, championne du monde en canoë.

« Laurence représente bien le tournoi de par ses valeurs et son cheminement. Tout comme la plupart des jeunes participants au tournoi, elle vise les plus hauts sommets depuis sa jeune enfance et comme bien de nos jeunes joueurs, elle a pratiqué son sport de façon estivale en ayant beaucoup de difficulté lors de ses deux premiers étés. Elle est de par sa persévérance un exemple pour tous nos jeunes », soutient M. Pierre Gélinas, président du Tournoi Moustique Le Monstre Vert de l’Ouest.

En effet, l’athlète est toujours prête à aider les jeunes dans la région ce qui concorde bien avec les actions du tournoi.

Une association avec le Club des ambassadeurs

Pour la deuxième année, le Tournoi Monstre Vert de l’Ouest s’associe au Club des ambassadeurs. Le Club qui donne des bourses aux athlètes voulant accéder à de haut niveau de compétition a comme objectif de redonner aux autres.

« Le tournoi se retrouve bien dans ce type d’organisme, car son objectif premier est de redonner le plus possible à tous les participants, entraineurs, parents et visiteurs au tournoi », ajoute M. Gélinas.

Le Tournoi du Monstre Vert remettra un montant de 500 $ en 2019 comparativement à 250 $ en 2018 et annonce aussi la présence de M. André Beauchesne, président de Sport Hommage Desjardins et du Club des ambassadeurs, comme annonceur maison de certains matchs dans chacune de nos 4 classes.

« Le tournoi est très heureux de pouvoir compter sur André parmi ses membres bénévoles. Il s’agit de toute une acquisition pour le Monstre Vert de l’Ouest », précise M. Gélinas.

Les organisateurs invitent la population à venir se divertir lors du tournoi sur le merveilleux site du parc Laviolette près du pont de Trois-Rivières.