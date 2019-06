La Journée internationale du yoga célébrée à Trois-Rivières

C’est le jeudi 21 juin prochain, de 9 h à 20 h, que se tiendra la quatrième édition du yoga plein air au parc Pie XII de Trois-Rivières, dans le cadre de la Journée internationale du yoga. Plus d’une trentaine de professeurs certifiés de la région mauricienne permettront à des centaines de participants de découvrir, d’approfondir ou simplement de profiter, tout à fait gratuitement, d’une journée entièrement consacrée à cette discipline qui a su traverser siècles et pays.

Lors de cet événement, plusieurs types de yoga seront à l’honneur. Que l’on parle d’Ayuverda, de vini Yoga, de Hatha yoga, de yoga familial ou pour tout petits, ou encore de puissance de la respiration en mouvement ou de méditation, chaque participant trouvera sans aucun doute l’atelier sur mesure pour lui. Ces séances sont offertes gratuitement.

Les personnes désirant assister à l’un ou l’autre des ateliers offerts n’ont qu’à se présenter sur place avec leur tapis de yoga et à rejoindre le professeur de leur choix. Quel que soit l’âge, l’expérience ou le type de yoga pratiqué, toutes et tous sont les bienvenus. Une belle occasion de découvrir le yoga qui vous convient le mieux!

La présidence d’honneur de l’événement a été confiée à la trifluvienne d’adoption Séléna Prévost, animatrice au 94,7 Rouge, adepte de yoga depuis trois ans et qui participe à l'événement depuis le début. La place qu'occupe le yoga dans sa vie est telle qu'elle ne peut vivre sans cette pratique.

« Je vais même suivre une formation de 380 heures pour être professeure de yoga à compter de septembre. Un beau projet de vie que j’ai vraiment hâte d’entamer. »

Le point culminant de cette journée aura lieu à 18 h 30 avec un grand rassemblement Suni-ai-Yoga kundalini, accompagné en musique sacrée par Mingmen Elora. Tous les participants seront invités à se joindre à eux pour pour pratiquer ce yoga sous une douce musique de chants conscients et sacrés, kirtan, vibration positive, inspiration et lumière de Joie.

De plus, grâce à la générosité d’une quarantaine de commanditaires de la région, il y aura tirage de prix de participation d’une valeur totale de 3 000 $, les tirages seront effectués en fin de journée.

Retrouvez l’horaire de la journée et toutes les informations relatives à cet événement à : https://www.facebook.com/21juinYoga.

L’origine du projet

La Journée internationale du yoga de Trois-Rivières est une initiative du Centre de transmission du yoga de la Mauricie et est rendue possible grâce au dynamisme et au brin de folie de madame Suzanne Trudel, professeure de yoga. Afin de réaliser son rêve il y a quatre ans, madame Trudel a su s’entourer de plusieurs bénévoles d’exception. Dès la première édition, l’événement a attiré près de mille personnes.

« Quand l’ONU a décrété que le 21 juin deviendrait la journée international du yoga, je me suis dis qu’il fallait faire quelque chose ici, au niveau local et régional. En marchant dans la rue, j’avais le rêve de rendre la vision plus claire de cette discipline afin de la faire connaître et rayonner. Puis, comme un signe du destin, en levant les yeux, je suis tombée sur l’affiche de ChirurgiVision, de l’œil qui l’accompagne et, je venais par le fait même de trouver le thème visuel et le premier commanditaire de cet événement. Quatre ans plus tard, avec la générosité des professeurs, bénévoles et commanditaires, je suis ravie d’avoir eu ce brin de folie », a précisé Suzanne Trudel.

À propos du Centre de transmission du yoga de la Mauricie

Le Centre de transmission du yoga regroupe depuis plus de quarante-cinq ans, toutes personnes intéressées au yoga : pratiquants, professeurs, formateurs et membres sympathisants.

Le CTY est un réseau d’entraide, de transmission et de ressourcement du yoga. Il est riche des compétences et de l’expertise que chacun de ses membres acquiert et que celui-ci met au service de l’individu en recherche. Mature, cette association est ouverte à toute forme de yoga et encourage le partage et la réflexion autour du thème qui rassemble les gens : le yoga pour l’épanouissement de la personne et de la collectivité.

À propos de la Journée internationale du yoga

L'initiative de la Confédération portugaise du yoga, candidate depuis 2001 aux Nations unies et à l'UNESCO comme International Day of Yoga - IDY/Journée Internationale du Yoga, au solstice, le 21 juin, a été approuvée, le jeudi 11 décembre 2014, à la majorité généralisée de l'Assemblée Générale de l'ONU, par 175 pays, le plus grand nombre de supporteurs jamais obtenu par une résolution des Nations unies.