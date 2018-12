32e édition du Tournoi provincial Novice-Midget de Bécancour

Du 6 au 16 décembre prochain, la population de la Ville de Bécancour s’apprête à accueillir les jeunes hockeyeurs et hockeyeuses de partout au Québec alors que se tiendra la 32e édition du Tournoi provincial Novice-Midget. Cette édition est sous la coprésidence de messieurs David Dubuc et Denis Blanchette, tous deux impliqués auprès de l’organisation depuis de nombreuses années, étant parents de jeunes hockeyeurs bécancourois.

Il faut dire que la popularité du tournoi ne se dément pas année après année!

Avec 40 équipes inscrites pour quatre catégories, le tournoi est à nouveau à son comble en 2018. Cette année, des équipes proviennent notamment de Jonquière, de la Montérégie, de Montréal, du Centre-du- Québec et, bien entendu, de régions limitrophes à Bécancour ! Pratique initiée en 2016 et 2017, l’entrée de joueurs se fera à nouveau sous un jeu de lumières avec musique ! Une attention qui a suscité beaucoup d’appréciation l’année passée tant chez les joueurs que chez les spectateurs.

Les revenus générés par ce tournoi sont remis à l’Association du hockey mineur de Bécancour, permettant ainsi de maintenir des coûts d’inscription raisonnables pour toutes les équipes. Cette année, plus de 600 joueurs s’exécuteront sur la glace, un chiffre comparable aux éditions précédentes du tournoi.

À l’occasion de cette 32e édition, la Ville de Bécancour et l’Association du hockey mineur de Bécancour s’unissent afin de convier tous les proches et ceux qui ont côtoyé René Leclair, ancien président de l’organisation, Sylvain Bergeron, ancien VP, Claudie Croteau, ancienne registraire et Maryse Desilets, ancienne trésorière. Ils ont tous contribué à l’essor de ce tournoi et à l’Association du hockey mineur pendant de nombreuses années. Ainsi, un cocktail est organisé en leur honneur le vendredi 7 décembre 2017, de 17 h à 19 h, dans le salon VIP de l’Aréna Roland-Rheault.

Encore une fois cette année, le tournoi peut compter sur la collaboration de la Ville de Bécancour comme partenaire principal de l’événement. De plus, nous soulignons la généreuse contribution du groupe MBI, Metro, Construction Baptiste Bergeron, Tim Hortons, Action Maison, Habitations Paris et frères, Construction Pérusse, Olin, Duo Énergie ainsi que plusieurs autres commanditaires. L’horaire du tournoi et la réglementation sont disponibles au www.tournoibecancour.ca.