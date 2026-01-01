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11e édition

Course de C1: 41 athlètes de canot marathon sur la rivière Bécancour

durée 10h00
29 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La 11e édition de la course de C1 de Bécancour qui s’est tenue samedi matin, le 27 juin, sur la rivière Bécancour a réunis 41 sportifs.

Pour une troisième année consécutive, l’organisation de la course a pu remettre de généreuses bourses aux meilleurs canotiers et canotières ayant complété le parcours de 17,5 kilomètres.

Cette course du circuit provincial de l’Association des coureurs en canot du Québec (ACCQ) est le plus important rendez-vous annuel de la province pour les adeptes de canot marathon à une place (C1). Cette année, 41 athlètes des quatre coins du Québec (et même un des États-Unis!) ont pris le départ à 10 h 30 au parc de la Rivière-Bécancour. 

Résultats

Pour une troisième année de suite, Ryan Stepka (Cantley) a remporté la course, avec un chrono de 1 h 35:33. Il met donc la main sur le trophée Luc Mercier, en l’honneur du fondateur de cette course en 2016. Notons qu’il égalise le record de trois victoires lors de cette course, détenu jusqu’ici par Jimmy Pellerin (2016-2017-2021).

Stepka était suivi de près par le senior Steve Lajoie (Mirabel) qui monte sur la deuxième marche du podium avec un chrono de 1 h 35:36. Vincent Bellemare (Shawinigan) complète le podium avec un temps de 1 h 38:39.

Dans la catégorie senior (50 ans et plus), Lajoie est suivi de Denis Marcouiller* (Shawinigan) et Carlos Martinez (Montrant). *Marcouiller, également admissible à la catégorie des vétérans (60 ans et plus), a obtenu sa place parmi les seniors grâce à son excellent chrono."

En catégorie vétéran (60 ans et plus), Mario Blackburn (Sorel) a terminé premier, suivi de Guy Rousseau (Trois-Rivières) et d’Alain Paquette (Saint-Jérôme).

Du côté des femmes, Ève Chamberland (Shawinigan) a remporté les honneurs avec un temps de 1 h 46:03, tout juste devant Sarah Lessard (Les Cèdres) avec un chrono de 1 h 46:22. Michelle Laprade (Cantley) complètent le podium féminin avec un temps de 1 h 51:51.

Soulignons également la performance de Denis Marcouiller (Shawinigan) et d’Ariane Hubert-St-Onge (Trois-Rivières) : les premières recrues* masculine et féminine à avoir complété le parcours.

*Les athlètes participant pour la première fois à cette course de C1 de Bécancour sont considérés comme des recrues… même s’ils ont déjà remporté la Classique internationale de canots de la Mauricie.

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