Le 7 mars

Fermeture définitive des patinoires extérieures de Shawinigan

durée 10h00
6 mars 2026
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Dès le samedi 7 mars, toutes les patinoires extérieures de la Ville de Shawinigan fermeront leur accès pour la saison. 

Cette décision a été prise en raison des températures chaudes prévues dans les prochains jours. En effet, on annonce de la pluie verglaçante avec des températures de 7 degrés Celcius. 

La Ville tient à remercier tous ses collaborateurs durant l'hiver : les organismes, les préposés étudiants et les différents fournisseurs. 

Patin libre à l’intérieur

Il sera toujours possible de patiner dans les différentes arénas : Grand-Mère,Gilles-Bourassa et au Centre Gervais Auto.

Pour consulter l’horaire du patinage libre et du hockey libre, visitez le shawinigan.ca/patinlibre.

