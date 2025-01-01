Nous joindre
Commission sur l'avenir du sport au Canada

Des changements s'imposent pour lutter contre les abus dans le système sportif

durée 18h00
28 août 2025
Par La Presse Canadienne

Un nouveau rapport national sur la gestion des abus et de la maltraitance dans le sport indique que «le sport canadien est en déroute» et que le gouvernement fédéral doit agir pour mieux protéger les athlètes partout au pays.

La Commission sur l'avenir du sport au Canada a publié jeudi son rapport préliminaire, affirmant avoir constaté l'existence de problèmes «aussi profonds que nombreux» partout au pays, allant d'une culture du silence ayant mené aux abus et à la maltraitance au sous-financement et au manque de diversité.

Le rapport formule 71 recommandations préliminaires de changement, notamment qu'Ottawa crée un organisme indépendant chargé de la surveillance, de l'administration, de la coordination et du leadership stratégique du sport et de l'activité physique à l'échelle du pays.

Le rapport recommande également que le gouvernement fédéral élabore un nouveau modèle de financement pour les organismes sportifs nationaux, crée un programme national d'éducation pour un sport sécuritaire et un organisme national pour un sport sécuritaire chargé de faire appliquer l'ensemble des lois sur le sport sécuritaire au pays.

Créée par le gouvernement fédéral en 2023 après que des athlètes ont dénoncé des abus systémiques, la Commission est dirigée par la commissaire Lise Maisonneuve, ancienne juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario.

Elle publie son premier rapport après avoir consulté les Canadiens dans une douzaine de villes et reçu plus de 1000 documents et réponses à des sondages.

 

