Le Festival de pêche aux petits poissons des chenaux est de retour

Le Festival de pêche commence cette fin de semaine sur la glace à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Plusieurs activités viendront bonifier l’expérience de pêche pour les trois prochaines semaines.

Pêcheurs ou non, le Festival de pêche est ouvert à tous et sa programmation tournée vers les familles saura plaire à plusieurs. Des dégustations de poulamon, une mini-ferme et des tours de poney s’ajoutent à la programmation à tous les jours mentionnés ci-dessous. Les activités sont centralisées sur les Places Desjardins, Groupe Lafrenière Tracteurs Kubota et Dupont Métal.

Voici les détails :

1er février : Chansonniers dès 13 h : Ti-Lou Chansonnier animera la Place Groupe Lafrenière Tracteurs Kubota. Monsieur André sera à la Place Desjardins.



2 février : Fête de Gigoteau présentée par Desjardins de 13 h à 16 h : Toutes ses amies mascottes seront présentes pour souligner son anniversaire et défileront sur la glace.Chansonniers dès 13 h : Ti-Lou Chansonnier animera la Place Groupe Lafrenière Tracteurs Kubota. Monsieur André sera à la Place Desjardins.

8 février :Tournoi de volleyball de 8 h à 16 h 30 : Les inscriptions sont maintenant fermées. 16 équipes s’affronteront sur la glace, près de la Place Groupe Lafrenière Tracteurs Kubota.

Chansonnier dès 13 h : Ti-Lou Chansonnier animera la Place Groupe Lafrenière Tracteurs Kubota. Fred Pothier sera à la Place Desjardins.

9 février : Chansonnier dès 13 h : Ti-Lou Chansonnier animera la Place Groupe Lafrenière Tracteurs Kubota. Monsieur André sera à la Place Desjardins.

15 février : Foire brassicole à la Place Dupont Métal de midi à 17 h : Une activité organisée par la Ferme du Tarieu et Place aux jeunes des Chenaux.

Chansonnier dès 13 h : Ti-Lou Chansonnier animera la Place Groupe Lafrenière Tracteurs Kubota.

16 février : Chansonniers dès 13 h : Ti-Lou Chansonnier animera la Place Groupe Lafrenière Tracteurs Kubota. Fred Pothier sera à la Place Desjardins.

Tous les jours du festival, la Place Dupont Métal accueillera également des kiosques de producteurs et d’artisans locaux. Entre autres, le Verger Barry y fera découvrir sa variété de produits alcoolisés. Rappelons que le bar situé à la Place Groupe Lafrenière Tracteurs Kubota est au profit de la maison des jeunes Le Shack La Pérade. La programmation complète se trouve également en ligne à lespetitspoissons.ca/le- festival/programmation/.

La saison de pêche prendra fin le 16 février 2025. Il reste encore quelques places pour venir pêcher les vendredis soir et les dimanches de jour et, bien sûr beaucoup de disponibilités les jours et soirs de semaine. Il est possible de réserver par téléphone au 418 325-2475 ou à [email protected].