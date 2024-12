Le retour de la pêche dès demain à Sainte-Anne-de-la-Pérade

L’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne se réjouit de pouvoir lancer la 87e saison de la Pêche aux petits poissons des chenaux le 26 décembre 2024.

Telle que le veut la tradition, tous les pourvoyeurs seront prêts à recevoir les visiteurs dès jeudi et la pêche sera officiellement ouverte. Plusieurs se réjouissent à l’idée de pouvoir profiter du congé du temps des Fêtes pour se retrouver en famille dans les chalets sur la rivière Sainte-Anne.

Partenaire de longue date, Desjardins est fier de contribuer à perpétuer cette tradition identitaire à Sainte-Anne-de-la-Pérade : « La Pêche aux petits poissons des chenaux est un rendez-vous incontournable hivernal de renom au Québec qui garde cette tradition bien vivante. Son impact considérable sur l’économie et le tourisme de notre belle région en fait un événement enviable. En collaborant de nouveau avec l'organisation, nous réitérons notre désir d'avoir un impact positif dans notre communauté », a affirmé M. Bryan Dubois Bourque, directeur général de la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux. On dépeint souvent la pêche comme un phénomène qui déplace des foules; on estime 100 000 visiteurs tous les ans. Toutefois, comme elle est offerte sept jours sur sept, elle profite tant aux touristes qui se précipitent sur les périodes de fin de semaine, qu’aux locaux qui peuvent plus facilement venir sur semaine et pendant les périodes de soir. Avec une panoplie d’activités hivernales gratuites et accessibles à tous telles que des patinoires et une glissade, la pêche contribue à la vitalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Denis Lafrenière, copropriétaire du Groupe Lafrenière tracteur Kubota explique que « C’est avec un sentiment de fierté que nous renouons ce lien d’entraide avec l’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne entre autres par le prêt de machineries qui aideront aux opérations pour toute la durée de cet événement d’envergure pour notre municipalité. »

L’une de ces machines opère un tramway qui visite d’un bout à l’autre le village de pêche et qui se joint à l’offre d’activités gratuites.

Pour couronner le tout, le festival aura lieu les fins de semaine du 1er au 16 février 2025. Dans la programmation, on retrouve le party de fête de la mascotte Gigoteau le 2 février. Tous ses amis mascottes se joindront à lui et défileront au travers du village de pêche.

La Foire brassicole organisée par la Ferme du Tarieu sera de retour le 15 février à la nouvelle Place Dupont Métal. Des spectacles de chansonnier seront offerts tous les jours du festival à la Place Desjardins et à la Place Groupe Lafrenière tracteurs Kubota.

Tous les détails de la programmation sont disponibles en ligne à lespetitspoissons.ca.La centrale de réservation est ouverte depuis le début du mois de décembre. Pour réserver un chalet, les amateurs de pêche sont invités à appeler au 418 325-2475 ou à écrire au [email protected].