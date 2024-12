Du matériel de sport et de loisir au parc de la rivière Bécancour

Depuis quelques jours, un casier connecté (BoxUp) libre-service a été installé, au parc de la rivière Bécancour, à proximité des terrains de soccer. La station contient du matériel de sport et de loisir mis à la disposition de la population gratuitement.

Les items proposés seront alternés selon les saisons. Par exemple, cet hiver, les usagers pourront se procurer des raquettes (quatre paires pour adultes et deux paires pour enfants), tandis qu’à l’été prochain, des ballons de soccer et de volleyball, des jeux de spikeball et de quilles finlandaises ainsi que des gants et une balle de baseball seront offerts dans cette station connectée.

On retrouve des casiers du genre un peu partout au Québec. L’objectif est de permettre à la population de s’approprier les parcs et les espaces verts. Concrètement, ces stations connectées sont une opportunité de stimuler la pratique libre et spontanée. Cet ajout s’arrime donc parfaitement à la volonté de la Ville de Bécancour de bonifier l’offre sportive et de favoriser les saines habitude de vie.

Les BoxUp fonctionnent très simplement avec une application et un système bluetooth pour l’ouverture des portes. Les casiers sont autonomes via un panneau solaire et ne requièrent aucun besoin d’électricité. Les équipements peuvent donc être empruntés simplement à partir d’un téléphone intelligent. Soulignons par ailleurs que la station est disponible pour tous, résidents ou non. Aucuns frais d’utilisation ni aucune carte de crédit ne sont à prévoir.