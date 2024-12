Une meilleure accessibilité au parc des Coquelicots à Bécancour

Dans les derniers mois, de nouvelles infrastructures au parc des Coquelicots, à Bécancour, ont été installées afin d'offrir à tous les enfants, même ceux atteints de limitations fonctionnelles de pouvoir profiter de cet espace de jeux.

Le parc, situé au Plateau Laval, dans le secteur Sainte-Angèle possède dorénavant des bancs, tables à pique-nique adaptées et balançoire nid d’oiseau. De plus, les accès aux parcs ont été modifiés et un sentier asphalté a été pavé afin de permettre le passage de poussettes, fauteuils roulants ou marchettes.

Ces nouveautés permettront assurément de favoriser l’accès universel à ce lieu récréatif afin que les enfants puissent s’amuser librement, quels que soient les enjeux auxquels ils font face.

Rappelons que l’accessibilité est au cœur de la Politique familiale de la Ville de Bécancour, adoptée au printemps 2024, dont l’un des fondements consiste justement à assurer l’accessibilité des services et des activités sur l’ensemble du territoire. On y retrouve également la favorisation des saines habitudes de vie et le développement d’environnements favorables à l’épanouissement et au bien-être des familles, qui sont aussi en parfait accord avec les modifications apportées au parc des Coquelicots.

Enfin, l’une des actions inscrites au cœur du plan d’action de la Politique familiale est la mise en place d’une politique d’accessibilité universelle, comprenant notamment l’accessibilité physique et financière aux activités.