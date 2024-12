Début des inscriptions aux activités municipales de Sahwinigan en janvier

La période d'inscription pour les cours de natation et de mise en forme pour la session d'hiver 2025, de la Ville de Shawinigan, se déroulera dès 8h30 le lundi 20 janvier, en ligne. La programmation des activités municipales, ainsi que le répertoire des organismes sportifs, culturels et communautaires sur le territoire, se trouvent sur le site Web.

Les résidents de la municipalité de Saint-Boniface, qui a une entente avec Shawinigan, pourront s’inscrire dès le mercredi 22 janvier, puis les non-résidents, le jeudi 23 janvier.

La session de cours de natation pour enfants débutera le vendredi 24 janvier. Pour ce qui est des cours de natation pour adultes et de mise en forme aquatique et en salle, ils débuteront le lundi 27 janvier.

Dès le 16 décembre, sur le site Web de la Ville, vous pourrez consulter les horaires des cours suivants : natation pour adultes et enfants, mise en forme en salle et mise en forme aquatique à la piscine de l’école secondaire du Rocher. En ce qui concerne les cours de mise en forme aquatique à la piscine du Cégep de Shawinigan, l’horaire sera publié au plus tard le 16 janvier.

Soyez prêts pour la période d’inscription!

Rendez-vous dès maintenant sur le portail en ligne, pour créer votre dossier famille ou le mettre à jour, puis mémorisez bien votre code d’utilisateur et votre mot de passe.

À ne pas manquer dans les bibliothèques!

Cet hiver, les bibliothèques de Shawinigan offrent plusieurs activitéset conférences aux petits et grands : heure du conte, bricolage, cinéma, club de lecture, ateliers avec une orthophoniste ou sur l’utilisation de tablettes et de cellulaires.

De plus, les enfants et adolescents auront de quoi s’occuper pendant la semaine de relâche, avec une foule d’activités proposées. Et, en plus de la grande variété de livres, les abonnés peuvent emprunter des instruments de musique, des jeux de société et différentes trousses.

L’inscription aux activités est obligatoire et peut s’effectuer par téléphone dans chacune des bibliothèques ou par courriel au [email protected]. Rappelons que les résidents de Saint-Boniface (dans le cadre de l’entente) ont aussi accès gratuitement aux services et aux activités des bibliothèques de Shawinigan.