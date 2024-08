Jeux olympiques : un dernier tour de piste en équipe pour Mathias Guillemette

Le cycliste de Trois-Rivières Mathias Guillemette sera de retour sur la piste ce midi pour tenter une septième place avec son équipe. En effet, les espoirs de médailles se sont envolés.

Pour la deuxième vague de ce premier tour, l'équipe canadienne composée de Guillemette, Dylan Bibic, Carson Mattern et Michael Foley, affrontait les Français. C'est grâce à leur temps qu'ils sont parvenus à se classer pour le premier tour de la poursuite. Mentionnons que l'on attendait peu de l'équipe qui est la plus jeune en termes d'âge moyen de la compétition et qu'ils ont encore besoin d'expérience.

Aujourd'hui, à midi, heure du Québec, Mathias et son équipe affronteront la Belgique qui a fait un chrono similaire aux Canadiens. Après l'épreuve par équipe, le jeune Trifluvien remontera sur son vélo le 10 août.