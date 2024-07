Des parcs de Trois-Rivières autorisent l'utilisation de barbecue

De nombreux parcs dans la ville de Trois-Rivières permettent à ses citoyens de profiter des lieux pour organiser un barbecue en famille ou entre amis.

Vous pouvez ainsi utiliser vos appareils de cuisson alimenté au charbon de bois, au bois, à l'électricité et aux gaz dans les parcs suivants : Antoine-Gauthier, Laviolette, Martin-Bergeron, Masse, Pie-XII, Terre-des-Loisirs, Vivian-Dobber Le parc du Relais-Portuaire et Robert-Bourassa.

Toutefois, il existe deux exceptions :

Lorsque s’y déroule une activité autorisée ou organisée par la Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire;

S’il s’agit d’un appareil installé par la Ville.

Heures d’accessibilité

Outre les exceptions mentionnées plus bas, tous les parcs municipaux sont accessibles au public de 7 h à 23 h.

Les parcs sont accessibles jusqu’à minuit lorsqu’une activité autorisée par la Ville s’y déroule.

Le parc Champlain, le parc Hector-Louis-Langevin et le Parc portuaire sont accessibles de 7 h à 3 h;

Le parc de l’Île Saint-Quentin et le parc Antoine-Gauthier de 6 h à 22 h 30;

Les parcs de la Promenade-Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent, de la Promenade-des-Commissaires, de la Promenade-Hart, Boréalis et de l’Amphithéâtre sont accessibles au public de 6 h à 1 h le lendemain matin.

L’accès aux parcs-écoles est réservé exclusivement aux élèves pendant les heures de classe, soit entre 7 h et 18 h, et ce, de septembre à juin. Les parcs-écoles sont accessibles aux résidentes et résidents en dehors des heures de classe et pendant les périodes de congés scolaires. Cette mesure vise à assurer la sécurité et le bon déroulement des activités scolaires.

Consommation de boissons

Dans un parc, il est interdit de posséder ou de consommer :