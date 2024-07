Direction les Jeux olympiques de Paris pour deux Trifluviens

Nous ne sommes plus qu'à 14 jours de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 et deux Trifluviens sont parvenus à se tailler une place pour représenter fièrement leur pays. Il s'agit de Laurent Lavigne en kayak et de Mathias Guillemette en cyclisme sur piste.

Tous les deux en sauront à leurs premiers jeux et tenteront de briller dans leur épreuve.

Laurent, 23 ans, a commencé à pratique le kayak à l'âge de huit ans. C'est en 2021 qu'il a fait ses débuts aux Championnats du monde seniors de canoë de vitesse de l’ICF en 2021, où il a terminé sixième avec l’équipage du K-4 500 m masculin. D'ailleurs, c'est cette même année qu'il a été nomme pour la première fois au sein de l'équipe de la Coupe du monde. En 2023, il a terminé 10e avec l’équipage du K-4 500 m aux Championnats du monde , permettant à l’embarcation canadienne de se qualifier pour les Jeux de Paris 2024.

Au niveau junior, il a remporté l’argent du K-1 500 m aux Championnats du monde juniors de canoë de vitesse de l’ICF 2019. Il s'agissait de la première médaille remportée par un kayakiste canadien junior aux Championnats du monde en 20 ans.

Mathias Guillemette

Mathias, 22 ans, est rapidement devenu l’un des meilleurs cyclistes d’endurance sur piste au Canada. En 2023, il a remporté trois médailles aux Championnats panaméricains, aidant le Canada à mettre la main sur l’or à l’épreuve masculine de poursuite par équipes en plus de faire équipe avec Dylan Bibic pour triompher à l’épreuve masculine du madison. Il a aussi remporté une médaille d’argent en solo à la course aux points.

Guillemette a été invité à participer à la Ligue des Champions de cyclisme sur piste de l’UCI en 2022 et 2023. À sa première année sur ce circuit, il a terminé cinquième au classement d’endurance chez les hommes.

En 2021, Guillemette a été sélectionnée pour la première fois au sein de l’équipe participant aux Championnats du monde de cyclisme sur piste de l’UCI, mais il n’a pas participé à la compétition. Aux Championnats du monde 2022 et 2023, il a participé à la poursuite par équipes, à l’épreuve du madison et à la course aux points. Guillemette a participé aux Championnats du monde juniors de cyclisme sur piste 2019 de l’UCI. Il a aussi représenté le Canada aux Jeux du Commonwealth de 2022.