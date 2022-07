Un joueur québécois des Aigles de Trois-Rivières au Match des Étoiles

Les Aigles annonce que le québécois Louis-Philippe Pelletier, joueur très apprécié de la foule se hisse lui aussi dans l’alignement du Match des Étoiles prévu le 20 juillet prochain à Washington.



Louis-Philippe Pelletier se distingue depuis le tout début de la saison avec ses statistiques impressionnantes sur le terrain.

Actuellement, Pelletier apparait au sixième rang des meilleures moyennes au bâton de la Ligue Frontière avec 0.348.

De plus, il se retrouve au 12e rang de la ligue avec ses 14 doubles.

En plus d’avoir croisé le marbre à 42 reprises, il a été en mesure de produire 31 points et avec sa force de frappe au bâton, il a claqué la longue balle huis fois.



Pelletier est non seulement impressionnant au bâton, mais il l’est tout autant en défensive, ne détenant aucune erreur à son actif.

En 41 matchs, il a offert la perfection quant à sa moyenne d’efficacité en défensive de 1.000.



Il sera ainsi aux côtés de Juan Kelly et Carlos Martinez lors de ces célébrations prévues à Washington.