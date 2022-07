Titre remporté pour Shawinigan nommée «la Ville la plus impliquée»

La Ville de Shawinigan annonce aujourd’hui qu’elle a remporté le titre de la ville la plus impliquée, titre désigné par les participants du 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL).



La Ville se verra donc remettre une bourse de 25 000 $ à investir dans un ou des projets en lien avec les saines habitudes de vie.

La ville la plus impliquée a été évaluée selon deux critères à travers ce concours amical, à savoir sa participation citoyenne au 1 000 000 de KM Ensemble et l’accueil qu’elle a offert lors du passage des cyclistes.



« À titre de participant, j’ai été réellement impressionné par l’accueil des cyclistes par les Shawiniganais », a souligné le maire Michel Angers.

Rappelons que la Ville appuyée par l’organisation des Défis du Parc, tenait l’événement Shawinigan accueille, Shawinigan bouge, dans le cadre du 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie le 10 juin dernier.

Des milliers de participants ont embarqué dans le mouvement et sont venus encourager les cyclistes, en plus de prendre part aux différentes activités proposées sur le site du Centre Gervais Auto.

« C'est une source d'énergie incroyable pour les cyclistes du 1000 KM de voir autant de gens rassemblés pour nous encourager. Et savoir qu'eux aussi bougent et accumulent des kilomètres, c'est encore mieux! Shawinigan a très bien réussi les deux volets. Elle mérite son titre », a mentionné Pierre Lavoie.

Au total, 1 000 personnes ont pris part à la marche des générations en après-midi, 200 marcheurs à travers l’événement Je bouge avec mon doc et 800 coureurs pour la course de la Série du diable, en plus des centaines de personnes qui sont venues encourager les cyclistes à leur arrivée à Shawinigan et lors de leur départ vers le parc national de la Mauricie dans l’après-midi et vers Louiseville en soirée.

« La Ville de Shawinigan est très fière de recevoir le titre de "la Ville la plus accueillante" dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie. Cette nomination est tout un honneur pour nos bénévoles, nos partenaires et pour l’équipe de la Ville », a souligné le maire Michel Angers.

Aussi, une dizaine d’organismes de Shawinigan se sont impliqués afin d’offrir une programmation unique à saveur locale, soit la Classique internationale de canots de la Mauricie, les Roses, Neofit, le Club de canotage de Shawinigan, le Club de natation du Centre-de-la-Mauricie ICI, Enfant Nature, le 62e régiment de campagne de Shawinigan, le Shawinigan High School, l’école de musique Félix- Leclerc, l’école Immaculée-Conception, les écoles secondaires du Rocher, Val- Mauricie, des Chutes et Paul-Le Jeune, de même que les résidences le Château Bellevue, les Jardins du Campanile et le Domaine Cascade.



« Nous sommes extrêmement heureux de voir l'implication des villes pour les activités du Grand défi. Que ce soit pour l'accueil du 1000 KM ou pour la participation citoyenne au 1 000 000 de KM Ensemble, les villes sont un moteur important à la réussite de ces événements », a ajouté Pierre Lavoie.

« Le conseil municipal se penchera très prochainement sur les projets à réaliser avec cette bourse de 25 000 $ », a confié le Maire de la ville la plus impliquée.