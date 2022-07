Nouveau lanceur vétéran chez les Aigles de Trois-Rivières

Les travaux de maintenance qui retardaient l’ouverture de la piscine du parc de l’Exposition sont maintenant terminés. Dès le 4 juillet, les baigneurs et baigneuses pourront retrouver six corridors de nage de 20 m, huit corridors de nages de 50 m, les plongeons, les jeux d’eau et la barboteuse de cette populaire infrastructure aquatique. ...