La piscine du parc de l’Exposition ouvrira le 4 juillet

Les travaux de maintenance qui retardaient l’ouverture de la piscine du parc de l’Exposition sont maintenant terminés.

Dès le 4 juillet, les baigneurs et baigneuses pourront retrouver six corridors de nage de 20 m, huit corridors de nages de 50 m, les plongeons, les jeux d’eau et la barboteuse de cette populaire infrastructure aquatique.

La piscine du parc de l’Exposition sera ouverte tous les jours entre 11 h et 18 h 30.

5 piscines et 10 jeux d’eau pour se rafraîchir cet été

La population trifluvienne peut déjà profiter des équipements suivants :

• 10 jeux d’eau

• accessibles gratuitement ;

• ouvert tous les jours entre 8 h et 22 h ;

• des piscines des parcs Pie-XII, Lemire, de l’île Saint-Quentin et Martin-Bergeron

• la tarification permettant d’accéder à l’île Saint-Quentin comprend les frais d’accès à cette piscine ;

• la tarification pour accéder aux autres piscines publiques est de 2 $ par visite pour les adultes et gratuit pour les enfants accompagnés. Un abonnement saisonnier et une carte donnant droit à 10 accès sont également disponibles.

Ces piscines sont accessibles sans réservation, tous les jours entre 13 h et 18 h 30. La population est invitée à vérifier l’ouverture des piscines publiques avant de se déplacer en consultant le v3r.net.

Baignade interdite à la plage de l’île Saint-Quentin

En raison du niveau d’eau anormalement élevée pour la saison et du fort courant sur la rivière Saint-Maurice, pour des raisons de sécurité, la baignade est strictement interdite à la plage de l’île Saint-Quentin. L’installation des bouées de la zone de baignade, la présence de surveillance et les tests de qualité de l’eau reprendront dès que le niveau de l’eau le permettra.