Les Lions de Trois-Rivières mettent sous contrat le défenseur Philippe Bureau-Blais

Les Lions de Trois-Rivières ont mis sous contrat un sixième défenseur en moins d’une semaine. Philippe Bureau-Blais a disputé 14 rencontres avec l’équipe l’an dernier, récoltant un total de 5 mentions d’aide.

C’est ce qu’indique le directeur général et vice-président des opérations hockey, Marc-André Bergeron, par voie de communiqué

L’arrière de 27 ans se joindra donc aux Lions pour la saison 2022-2023 avec l’intention de s’illustrer et de permettre aux félins de participer aux séries éliminatoires une deuxième fois en autant de saisons.

Le défenseur, originaire de Châteauguay, devient le 8e joueur québécois à apposer sa signature sur un contrat en vue de la prochaine saison des félins trifluviens.

Lors de la saison 2020-2021, Philippe Bureau-Blais a fait partie de l’alignement des Jokers de Cergy-Pontoise, en première division française. Bien que la saison ait été interrompue par la pandémie, le défenseur a fait bonne figure en récoltant 17 points en 20 rencontres.

La saison dernière, il a voyagé entre la ECHL et la LNAH, prenant ainsi part à 14 matchs avec les Lions et 28 avec les Pétroliers du Nord. Reconnu pour son coup de patin explosif et sa relance efficace, il possède des atouts intéressants pouvant lui permettre d’obtenir beaucoup de succès en ECHL.