Un nouveau lanceur gaucher rejoint la formation des Aigles

Les Aigles de Trois-Rivières mettent la main sur un jeune lanceur talentueux, Christian Allegretti. Le gaucher de 22 ans rejoindra l’équipe à Ottawa pour la série qui commence ce soir contre les Titans.

Natif de Brooklyn, il est récemment gradué de l’Université de Bryant où il a joué pendant quatre années dans la NCAA division 1. Il présente une fiche de 15 victoires et 10 défaites lors de son passage collégial. En 2021-2022, il affiche une moyenne de point mérité de 4,00 en 45 manches de travail, faisant 42 victimes au bâton.

Christian Allegretti devient donc le troisième lanceur gaucher de la formation trifluvienne, rejoignant ainsi David Gauthier et Josh Smith. Il sera un précieux ajout à l’enclos des releveurs : capable de varier sa motion afin de lancer de trois différentes manières, Allegretti est un lanceur très difficile à frapper. De plus, il maitrise cinq lancers différents qu’il utilise pour changer sa cadence et déstabiliser les frappeurs adverses.

Il est décrit comme un lanceur avec une motion peu orthodoxe qui sera en mesure de retirer les frappeurs gauchers. Il sera donc un bon atout dans l’enclos des releveurs et amènera de la profondeur à la formation.

« C’est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel. Il est en parfaite santé et souhaite apprendre au sein de notre équipe. Ce sera une bonne occasion pour lui de parfaire ses compétences et de montrer ce qu’il a dans le ventre » explique le gérant des Aigles, Matthew Rusch.