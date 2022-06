Lors de la fin de semaine du 4 et 5 juin, les représentantes du Club Trampoline Intercité formé de dix-sept athlètes ont brillé par leur performance lors du Championnat Provincial 2022 tenu à Brossard, indique le communiqué du club.

Lors des qualifications, tous les membres de la délégation trifluvienne ont réussi à se tailler une place en finale parmi les huit premières places de l’une ou l’autre des trois épreuves présentées.

Quinze médailles ont été récoltées au terme de la finale, dont quatre d’or octroyant les quatre titres de champion provincial aux représentantes du club trifluvien.

Voici les résultats des membres de l’équipe :

Meggy Lebel, importunée par une blessure depuis plus d’un mois, a été honorée à deux reprises ! Lebel, qui a revu le degré de difficulté de ses routines à la baisse, prend donc le titre de championne provinciale en trampoline individuel chez le National 7 ainsi qu’en trampoline synchronisé avec sa partenaire, Gaëlle St-Pierre-Lepitre. Cette dernière a décroché l’argent en trampoline individuel en classe National 6 16 ans et moins et l’or en double mini-trampoline en National 5.

Élia Théoret qui occupait le 4e rang aux termes des qualifications des épreuves de trampoline individuel en classe National 5 chez les 15-16 ans, a rectifié la situation à la ronde des finales avec une routine lui permettant de monter sur la troisième marche du podium. Aux concours de trampoline synchronisé, elle s’est emparéé d’une deuxième médaille de bronze avec l’aide de sa partenaire Laetiah Sauveur. Très constante, Sauveur a récolté l’argent en trampoline individuel en classe National 7.

Laurane Perron et Laurianne Legault ont uni leurs efforts aux concours de trampoline synchronisé afin de décrocher le bronze en classe National 5.

Jasmine Nourry qui évolue en classe Provincial 3, a grandement contribué à la récolte en décrochant le bronze en trampoline individuel et l’or en trampoline synchronisé avec Kayla Bouchard sa coéquipière.

Un tour du chapeau pour Emma Beaudoin qui a récolté des médailles à chacune des compétitions auxquelles elle a participé au cours de la saison. Inscrite en classe Provincial 1 12 ans et moins, Emma Beaudoin a récolté l’argent en trampoline individuel, l’argent en double mini et le bronze en trampoline synchronisé avec sa partenaire Laurie Cloutier. Au volet individuel, Cloutier est montée sur la troisième marche du podium en étrennant un nouvel enchainement dont le degré de difficulté a été revu à la hausse.

Aux concours de trampoline individuel de la catégorie Provincial 3, Anaïs St-Arnault qui était en troisième position lors des qualifications, a présenté avec brio, des enchainements dignes de conserver sa position lors des finales.

La saison de compétitions se termine pour les athlètes de niveau provincial. Toutefois elle se poursuit pour les six athlètes nationaux qui se préparent pour les championnats canadiens qui seront disputés en juillet à Calgary.