Les Aigles reviennent après un court voyage aux États-Unis

Les Aigles sont de retour après un court séjour en terre étatsunienne. La formation trifluvienne affrontait les Jackals du New Jersey et les ValleyCats de Tri-City lors de la dernière semaine.

Les Oiseaux n’ont rencontré qu’une seule fois les Jackals en raison des mauvaises conditions climatiques et sont repartis avec la victoire, 12 à 4. Ils ont ensuite disputé une série de trois matchs contre les ValleyCats.

Les deux premiers matchs sont passés au travers des ailes des Aigles par la marque de 4 à 3 et 10 à 2, mais le dernier n’a pas échappé aux Oiseaux. Ils ont livré une performance incroyable remportant la partie 19 à 14.

Le lanceur partant David Gauthier a donné une excellente performance lors du match du 31 mai. Il a d’ailleurs remporté la victoire en accordant que cinq coups sûrs et quatre points en sept manches au monticule. Il a fait cinq victimes au bâton !

Du côté des frappeurs, Steve Brown a remis une fiche de 3 en 5, un coup de circuit, deux doubles en plus de récolter quatre points produits. Le joueur d’avant-champ, Joe Campagna, a remis une fiche similaire à Brown, 3 en 5, un double tout marquant trois points.

Les deux matchs suivants ont été plus difficiles pour les Aigles laissant la victoire aux joueurs des ValleyCats. Le 3 juin, en quatre apparences au bâton, Canice Ejoh a frappé la balle en lieu sûr trois fois en faisant deux doubles !

Le 4 juin, le receveur Carlos Martinez, en seulement un coup sûr, a su claquer la balle de l’autre côté de la clôture récoltant deux points produits.

Le dernier match a été enlevant jusqu’à la dernière minute ! Les Aigles ont débuté en force, mais ont laissé l’équipe adverse prendre les devants, 12 à 6, jusqu’en 7e manche. Ils ont remonté la pente, marquant cinq points en 8e manche, deux points en 9e manche, égalisant la marque 13 à 13.

Le match s’est poursuivi jusqu’en 10e manche dans laquelle les Oiseaux ont compté six points ! Brown, Ejoh et Sanchez ont tous les trois fait un coup de circuit. Canice a d’ailleurs remis une fiche impressionnante de 2 en 3, un triple en plus de traverser le marbre quatre fois et de produire six points. Raphael Gladu se trouve toujours dans le top 3 des meilleurs frappeurs de la ligue.

Mouvements de personnel

Les joueurs suivants ont été libérés : Ben Hoffman, Kyle Taylor, Guillaume Morin, Wes Albert et Kyle Bell.

Les nouveaux Oiseaux à intégrer l’équipe sont : Connor Panas, Tyler Luneke et Vaibhav Desai.

Les Aigles de Trois-Rivières reviennent dans leur nid, dès aujourd’hui, le 7 juin à 19 h 5, afin de rencontrer les Titans d’Ottawa.