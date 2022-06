Le baseball mineur à Trois-Rivières souligne ses 50 ans

Aujourd’hui, l’organisation des Aigles Junior Élite soulignera le 50e anniversaire du baseball mineur à Trois-Rivières au Stade Quillorama.

Cette soirée de match débutera à 19 h 30 dans laquelle les Aigles affronteront leurs rivaux, les Diamants de Québec.

Une cinquantaine d’anciens joueurs seront présents pour l’occasion. D’ailleurs, tous les anciens sont invités à venir assister au match gratuitement. Plusieurs entraineurs ayant marqué l’histoire du baseball mineur seront aussi de la partie.

Mot d’un ancien

L’ancien directeur général et entraineur-chef, Jean-Philippe Lemay, a voulu exprimer sa reconnaissance envers l’organisation : « Quand j’étais plus jeune, mon rêve à moi c’était de jouer pour les Aigles Junior un jour. Non seulement j’ai eu la chance de le réaliser, mais Réal Lajoie m’a aussi offert le privilège de succéder à mes deux amis et mentors, Rémi Doucet et Mathieu Hamelin. Mon histoire d’amour avec les Aigles dure depuis une vingtaine d’années, et je suis extrêmement fier et reconnaissant d’avoir eu la chance de contribuer à cette tradition d’excellence qui se poursuit depuis 50 ans ! ».

Celui-ci détient une feuille de route impressionnante auprès des Aigles Junior Élite, débutant comme joueur en 2005 et terminant en tant que directeur général en 2018.