Tous les terrains de tennis maintenant ouverts à Shawinigan

La Ville de Shawinigan informe les citoyens que tous les terrains de tennis sont maintenant ouverts et accessibles de 7 h à 23 h, sauf lorsqu’il y a des réservations (ligues, tournois ou cours privés).

De plus, les réservations pour les cours de tennis en solo se feront à partir du 20 juin, et non à compter du 1er juin tel qu’annoncé initialement.

Pour avoir la liste des terrains de tennis à Shawinigan et pour consulter l’horaire, visitez le www.shawinigan.ca/tennis.