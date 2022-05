Le site de ski La Tuque offrira des activités de plein air à l'année

L’équipe municipale travaille actuellement sur un projet destiné à aménager le site extérieur situé près du chalet de Ski La Tuque pour en faire un lieu destiné aux activités de plein air à l’année, indique La Tuque dans un communiqué

« Ce nouveau projet permettra aux citoyens de participer à des activités, des compétitions et des tournois en été comme en hiver. Ce projet sera réalisé en partenariat avec différents partenaires et la contribution de plusieurs citoyens », précise-t-on

Le projet comprend l’ajout sur le site de deux terrains de Pickelball, une variante du tennis traditionnel qui gagne de plus en plus d’adeptes au Québec.

Il y aura la réalisation de deux pistes de vélo de montagne par Mauricycle dans la montagne de ski, l’une de niveau intermédiaire et l’autre de niveau familial. On ajoutera une station de lavage de vélos et de douches extérieures, services que les adeptes de ce sport apprécient sur les sites près des sentiers.

La ville fera l’aménagement d’une surface de dek hockey et l’aménagement de cinq terrains de volley-ball de plage.

Il y aura ouverture du bar l’Avalanche en été et en automne avec l’utilisation de la nouvelle terrasse du chalet de ski pour permettre aux joueurs de se retrouver entre amis après leurs activités.

« Ce projet permettra aussi d’offrir des services aux randonneurs qui se promènent dans les sentiers du Club des 3 raquettes situés à proximité du chalet, ainsi qu’aux joueurs de soccer et de flag-football qui utilisent le terrain de l’école Champagnat », ajoute la ville.

La Tuque souhaite que ce lieu soit propice aux rendez-vous entre amateurs de sports de plein air et amateurs de loisirs. Un lieu propice à l’organisation de tournois. « L’objectif étant de favoriser l’implantation de saines habitudes de vie au sein de la population grâce à l’activité physique entre amis et en famille. Il s’agit d’un projet qui permettra de bonifier les infrastructures de loisirs dans la municipalité au bénéfice de l’ensemble de la population de l’agglomération de La Tuque », affirme la ville.

« Nous sommes vraiment très fiers de ce projet, parce qu’il permet de maximiser l’utilisation du chalet de ski comme beaucoup de monde le souhaite à La Tuque depuis longtemps et d’en faire une infrastructure qu’on fréquente à l’année. Ce projet est né d’un très beau travail d’équipe. Bravo à tous ceux et celles qui travaillent ensemble pour le réaliser. Merci également au gouvernement du Québec qui travaille en collaboration avec nous pour créer des initiatives qui permettent d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens », explique Luc Martel, maire de La Tuque

L’implantation de ce nouveau projet débutera cette année et s’étalera sur plusieurs mois en vue de la prochaine saison estivale. Il nécessite un financement totalisant 389 960 $ financé en grande partie par les fonds administrés par le Service de développement économique et forestier pour un montant de 324 960 $.