Marie-Soleil Labelle portera le numéro 27  pour l’équipe du Musée Gilles-Villeneuve

Cette année marque le 40e anniversaire de la disparition tragique du pilote automobile Gilles Villeneuve, l’équipe de course du musée Gilles-Villeneuve, dans un communiqué, souligne que sa pilote, Marie-Soleil Labelle, sera au volant d’une Nissan Micra arborant le numéro 27, en souvenir du champion de Berthierville.

Marie-Soleil Labelle sera en piste en fin de semaine lors de l’épreuve inaugurale de la série Nissan Sentra, en catégorie Micra, disputée au Canadian Tire Motorsport Park, en Ontario.

La voiture 27 prendra par la suite la piste lors du Grand Prix du Canada, les 17, 18 et 19 juin. Pour l’équipe du musée Gilles-Villeneuve et sa pilote, la possibilité d’afficher le numéro 27 cette saison se veut un clin d’œil bien mérité au légendaire pilote.

Par la suite, les 23, 24 et 25 juillet, elle sera présente lors de la Classique d’été, au Mont-Tremblant, puis les 5, 6 et 7 août lors du Grand Prix de Trois-Rivières. Deux épreuves sont prévues en septembre : les 2, 3 et 4 en Ontario puis les 23, 24 et 25 à l’occasion de la Classique d’automne au circuit du Mont-Tremblant.

En piste et dans la vie

Née avec un trouble du développement du langage, Marie-Soleil Labelle ne perd pas une occasion pour démontrer que l’impossible… est possible. À 18 ans à peine, la jeune pilote vient de terminer avec succès sa première année d’études universitaires au programme double baccalauréat en Génie mécanique et technologie de l’information à la Faculté de Génie de l’université d’Ottawa.

Marie-Soleil, fière de porter les couleurs du musée Gilles-Villeneuve, saisit chaque occasion pour perpétuer le souvenir de Gilles Villeneuve. Pour le musée, sa jeune porte-parole est un magnifique lien, un trait d’union entre les générations. Socialement engagée, Marie-Soleil veut inspirer jeunes et moins jeunes en partageant sa passion pour le sport automobile. Et tout comme Gilles Villeneuve, en piste et dans sa vie, elle a choisi de ne jamais baisser les bras.

L’histoire de Marie-Soleil se retrouve également parmi 12 histoires inspirantes dans un livre, Mission : Non aux Étiquettes. Livre disponible au pays, mais aussi en France, en Belgique et en Suisse !

Porte-parole du musée Gilles-Villeneuve et de Regroupement Langage Québec, Marie-Soleil est aussi Ambassadrice de Make-A-Wish/Rêves d’enfants Canada.