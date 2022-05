Les Aigles de Trois-Rivières sont prêts pour la nouvelle saison

L’organisation des Aigles de Trois-Rivières se prépare pour le lancement de la saison 2022 de la Ligue Frontière. Ils seront de retour sur le terrain le 24 mai.

« Après 985 jours d’absence, l’organisation des Aigles de Trois-Rivières est enfin de retour. Après une saison où elle a troqué son gilet rouge et noir pour le bleu et blanc d’Équipe Québec, l’équipe trifluvienne est fin prête à entamer sa saison devant les amateurs de la Mauricie. Les Oiseaux disputeront 51 matchs à domicile et 45 matchs à l’extérieur pour un total de 96 rencontres en saison régulière », indique le communiqué des Aigles.

L’équipe trifluvienne a très hâte de faire son entrée dans la Ligue Frontière, la plus grande ligue de baseball indépendant où évoluent un total de 16 équipes. La ligue s’étend de l’Illinois à l’Atlantique, en passant par le Canada.

« La Ligue Frontière est une ligue très compétitive qui offrira aux partisans de Trois-Rivières la chance de voir d’excellents jeunes joueurs qui souhaitent se faire remarquer auprès des équipes de baseball majeur. Ajoutant à ça un circuit à 16 équipes, les amateurs de baseball auront droit à un excellent spectacle », explique René Martin, président des Aigles de Trois-Rivières.

De nouveaux visages

L’entrée des Aigles dans la Ligue Frontière signifie également de nouvelles règles concernant l’alignement des équipes. Les partisans trifluviens pourront donc voir de nouveaux visages au sein de la formation.

« La formation 2022 des Aigles ne ressemble pas à l’édition 2019. Les joueurs de la Ligue Frontière sont plus jeunes que la Ligue Canam. Il y a plus de recrues dans les équipes et moins de vétérans. Grâce à notre équipe de recruteurs qui a fait un excellent travail, nous avons déniché des joueurs qui seront très impressionnants à voir jouer », explique Matthew Rusch, gérant des Aigles de Trois-Rivières.

Matthew Rusch a tout de même réussi à ramener plusieurs favoris de la foule et à bâtir un noyau de joueurs très intéressant. « Je suis très fier de ramener des joueurs de premier plan comme Raphaël Gladu, Juan Kelly, Louis-Philippe Pelletier, Steve Brown et David Gauthier. Quand tu as des gars de leur trempe dans ton équipe, tout ce qu’il te reste à faire est de bâtir un alignement autour d’eux », souligne Matthew Rusch.

Une équipe équilibrée

Les Aigles présenteront une équipe équilibrée et performante dans tous les aspects du jeu.

« Je voulais bâtir une équipe différente des autres années. Habituellement, on avait beaucoup de puissance au bâton, mais peu de constance. Ou encore on avait des lanceurs de balles rapides, mais aucun lanceur spécialisé en contrôle de balle. Cette année, on possède une équipe complète autant à l’offensive, qu’à la défensive, qu’au monticule. On a des gars qui peuvent mettre la balle en jeu, d’autres, très rapides, d’autres qui ont de la puissance au bâton, d’autres, spécialisés en défense, des gars qui ont des lancers foudroyants, ou encore qui lancent des balles à effet surprenantes », ajoute le gérant.

Les Aigles sont fiers d’avoir mis sous contrat cinq Québécois (Raphaël Gladu, Louis-Philippe Pelletier, David Gauthier, Michel Dagenais et Sam Belisle-Springer) en plus d’en inviter deux autres à son camp d’entraînement (Sam Poliquin et Guillaume Morin).

« Nous avons d’excellents joueurs de baseball dans la province. C’est notre devoir en tant qu’organisation québécoise de donner la chance aux gars de chez nous de pouvoir s’illustrer au niveau professionnel. Je suis très content de pouvoir compter sur des joueurs d’impact québécois qui feront partie du noyau de l’équipe cette année », affirme le gérant des Aigles.

Des nouveautés

La formation trifluvienne aura une nouvelle Zone Famille Canadel qui permettra aux familles de venir assister aux rencontres de l’équipe à un coût très abordable. À l’achat d’un billet adulte à prix régulier, les enfants paieront seulement 3 $ l’entrée dans la zone.

« C’est un partenariat dont nous sommes vraiment fiers. Ça permet de continuer à offrir des prix très abordables et d’être une activité accessible à tous », se réjouit Etienne Rivard, directeur au développement des affaires et événement des Aigles.

L’année 2022 marque également le 100e du baseball professionnel à Trois-Rivières. Afin de célébrer comme il se doit les 100 ans du baseball professionnel dans la Cité de Laviolette, les Aigles organiseront la Série du Centenaire les 16-17 et 18 août. Dans une série contre leurs rivaux québécois, les Capitales de Québec, l’organisation de Trois-Rivières souhaite fêter la riche histoire du baseball dans la ville.

Les célébrations se tiendront avant et pendant les trois parties avec des cérémonies honorant les pionniers du baseball à Trois-Rivières. Pour l’occasion, les Aigles arboreront l’uniforme des Trios de Trois-Rivières, équipe de baseball professionnel évoluant dans la Ligue Eastern canadienne et dans la Ligue provinciale du Québec de 1922 à 1923.

Les Aigles de Trois-Rivières s’associent à l’Expo de Trois-Rivières afin de créer les Matchs de l’Expo. Les parties du 7 au 16 juillet seront présentées durant les activités de l’Expo, et feront partie des attractions de cette année. Les détenteurs de billets de saison des Aigles pourront venir à l’Expo avec leur billet, tandis que les personnes ayant acheté leur billet pour l’Expo pourront venir assister aux matchs de la semaine.

Les Aigles, en partenariat avec la Société de Transport de Trois-Rivières, encourageront l’utilisation des transports en commun lors des joutes de l’équipe. Sur présentation du billet de match de la journée, les habitants de Trois-Rivières pourront utiliser le système d’autobus de la STTR gratuitement, et ce durant tout l’été. Cette initiative a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre lors d’événements dans la ville.

La liste des joueurs à l’entraînement et des joueurs invités se trouvent sur le site Web des Aigles, comme le calendrier de la saison.