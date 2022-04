Défi sportif AlterGo : faire bouger les jeunes dans le plaisir

Le sport demeure le point central du Défi sportif AlterGo à l’Académie les Estacades de Trois-Rivières. L’objectif est simple pour l’éducateur physique Mario Manseau et l’éducatrice spécialisée Maryse Deschênes : faire bouger les jeunes dans le plaisir.

L’Académie les Estacades a en place un volet sportif d’envergure pour offrir un grand éventail de possibilités à tous ses élèves. « Il a toujours été primordial d’inclure les élèves en adaptation scolaire au sein de ce programme sportif et ils pourront une fois de plus se dépasser au Défi sportif AlterGo », affirment les éducateurs dans leur communiqué.

Selon les deux éducateurs, le Défi sportif AlterGo offre la possibilité de développer l’autonomie des jeunes à l’aide de l’activité physique. La mission de l’Académie les Estacades va bien au-delà du sport et d’une participation au Défi sportif AlterGo. Plusieurs autres élèves sont invités à participer de manière connexe, que ce soit par la photographie, le marquage ou la gestion de l’équipement.

« On parle évidemment des athlètes, mais on implique aussi d’autres élèves dans ce projet. J’ai une élève qui est passionnée de photographie, alors elle va nous accompagner lors du Défi pour prendre des photos des compétitions. On veut intégrer nos étudiants le plus possible et de toutes les manières possibles », raconte Mme Deschênes.

Depuis 2014, le hockey balle a été implanté pour la clientèle en éducation spécialisée afin de leur offrir la possibilité de participer au Défi sportif AlterGo, « mais aussi dans le but de leur offrir une normalité par rapport aux autres élèves de l’école. C’est important que nos jeunes puissent avoir un sentiment d’appartenance envers leur sport », explique Maryse Deschênes.

En raison de la COVID-19, les Estacades ne vont envoyer qu’une délégation d’athlètes en hockey balle, les autres sports comme le basketball, par exemple, ayant trop été ralentis par la pandémie.

« Les deux dernières années nous ont fait mal », mentionne Mario Manseau. « Nous avons dû faire une croix sur notre équipe de basketball pour plusieurs raisons et on a finalement décidé de mettre toute notre énergie sur le hockey balle pour cette 39e présentation du Défi. »

Ce sport est d’ailleurs extrêmement présent dans l’environnement des Estacades. Tous les mois de mai, un jamboree de hockey balle est organisé sur les surfaces de dek hockey de l’école où plusieurs équipes de différentes régions sont invitées à participer.

« C’est un événement très rassembleur, il y a toujours énormément de participants et c’est un vrai plaisir à organiser. On veut qu’ils aiment pratiquer un sport, peu importe leur situation. Le Défi est un aboutissement important pour nos jeunes athlètes. Chaque année, on leur parle du Défi sportif AlterGo et ils sont motivés pendant plusieurs mois pour atteindre cet objectif », lance Mario Manseau.

« La notion de persévérance est extrêmement importante pour nous. On invite les jeunes à être actifs tout au long de l’année et à préserver jusqu’au Défi. On implante du même coup l’habitude de bouger », ajoute pour sa part Maryse Deschênes.

Les deux membres du personnel de l’Académie les Estacades observent également une énorme volonté chez les jeunes athlètes à être des ambassadeurs pour leur école. Une autre marque qui les rend extrêmement fiers du travail accompli et qui confirme que leur dévouement a de nombreux effets positifs chez leurs élèves.

« On a un programme de sport-études très réputé au Québec. Il y a un beau sentiment d’appartenance à l’école pour nos athlètes lorsqu’ils sont en action avec le chandail des Estacades sur le dos. On peut voir toute la fierté dans leur visage », conclut Mario Manseau.