De nombreuses activités pour la semaine de relâche

Dans toutes les municipalités de la Mauricie et du Centre-du-Québec, les organismes communautaires, les musées et les services des loisirs ont mis en place de nombreuses activités pour les enfants et la famille.

À Trois-Rivières, il y a des balades en traîneau dans le secteur des Vieilles Forges. Il y aura une soirée disco à la patinoire BLEU BLANC BOUGE, au parc du Cardinal-Roy.

On note aussi que la ville prolonge les heures d’ouverture des patinoires extérieures. Les glaces seront ouvertes de 13 h à 21 h, du samedi 26 février au dimanche 6 mars inclusivement.

À Shawinigan il y aura le pain libre sur toutes les patinoires extérieures si le temps le permet. L’horaire du bain libre à la piscine du Centre des arts sera bonifié. Les activités en gymnase peuvent reprendre à l’école secondaire Val-Mauricie.

Les six bibliothèques sont de nouveau accessibles avec certaines activités comme le mercredi 2 mars, 10 h avec l’atelier en ligne « Lire la musique, oh que si ! » ; et le vendredi 4 mars, 10 h, il y aura un atelier de dessin en ligne est offert aux jeunes de 7 ans et plus.

Pour faire de la raquette, de la randonnée, du ski de fond ou pour une promenade en plein air, il est possible de pratiquer ces activités dans tous les secteurs de Shawinigan, puisque les pistes et certains parcs sont aménagés pour vous permettre de profiter des belles journées.

À Nicolet, le site de la ville propose de télécharger le dépliant des activités. Parmi les choix, on note la découverte du Musée des cultures du monde, Zoo Académie, à la recherche de Wakadoo dans les sentiers de ski de fond les 40. Ou encore une journée à la cabane le 5 mars à la Place hivernale du 350e Canadian Tire.

Bécancour offre aussi de télécharger sur son site la programmation où l’on note la relâche au Parc, une activité avec les gnomes artisans, un rallye photo et plusieurs activités extérieures comme la raquette ou le patinage.

Vous trouvez d'autres sources d’inspiration sur les sites des municipalités et sur le site Tourisme Mauricie.