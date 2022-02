Reprise du pickleball le 2 mars

Les citoyens de la Ville de Shawinigan pourront reprendre l’activité de pickleball libre à l’école secondaire Val-Mauricie dès le 2 mars, de 19 h 45 à 22 h. La saison se déroulera jusqu’au 11 mai 2022.

« Avec l’allègement des mesures sanitaires, nous pouvons recommencer à offrir plus d’activités de loisirs aux citoyens. Nous en sommes très heureux et nous espérons que cela se poursuivra », explique le directeur du Service loisirs, culture et vie communautaire, David Cadieux.

« Même si les activités reprennent, nous continuons à respecter les recommandations de la Santé publique sur nos différents plateaux sportifs. »

Pour voir l’horaire des différentes activités sportives offertes et connaître les mesures sanitaires applicables, il suffit de visiter le site shawinigan.ca/activitessportives.