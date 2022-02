Michel Dagenais s’alignera avec les Aigles de Trois-Rivières

Le frappeur de puissance Michel Dagenais s’alignera avec les Oiseaux pour la prochaine campagne. L’ancien des Ducs de Longueuil dans la Ligue de Baseball Junior Élite du Québec et des Cascades de Shawinigan dans la Ligue de Baseball Majeur du Québec en sera à sa première saison chez les professionnels.



Michel Dagenais, 24 ans, fait écarquiller les yeux des partisans de Shawinigan depuis près de deux. Le joueur d’avant-champ a maintenu une incroyable moyenne au bâton de .422 et une impressionnante moyenne de présence sur les buts de .474 lors de son passage dans la cité de l’Énergie.



« Michel est l’un des meilleurs athlètes que j’ai eu l’occasion de voir. Il peut être utilisé à presque toutes les positions en défensive. Sa puissance au bâton est indiscutable, mais il devra continuer à s’améliorer pour performer dans les rangs professionnels », explique le gérant des Aigles, Matthew Rusch.



Rusch s’attend à beaucoup du jeune québécois cette année : « Mon but est de l’aider à donner le meilleur de lui-même, de l’aider à développer ses aptitudes, et de le mettre dans une position où il pourra attirer le regard des recruteurs de la MLB. Je pense qu’il est prêt à passer au niveau supérieur. »



Michel Dagenais devient donc le quatrième Québécois à signer avec les Aigles. Il rejoint ainsi ses compatriotes Louis-Philippe Pelletier, Raphaël Gladu et David Gauthier dans la formation trifluvienne.