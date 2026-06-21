La vigilance est de mise avec les feux de joie et les feux d'artifice

À l'approche de la Fête nationale du Québec et la Fête du Canada, la SOPFEU rappelle qu'il est important de célébrer en toute sécurité.

Cette période de célébration est largement associée aux feux de joie et aux feux d'artifice. À cet égard, selon les statistiques compilées par la SOPFEU, environ 60 incendies de forêt par année trouvent leur origine dans un feu de camp mal éteint. Par ailleurs, les feux d'artifice sont responsables de trois feux de forêt par année.

La SOPFEU souhaite rappeler quelques règles de sécurité afin d'éviter l'éclosion feux de forêt ou de végétation.

Pour un feu de camp sécuritaire :

• vérifier auprès de la SOPFEU et de votre municipalité si les feux à ciel ouvert sont permis;

• éviter de faire un feu si le danger d'incendie varie d'Élevé à Extrême;

• éviter de faire un feu si le vent souffle à plus de 20 km/h;

• dégager le sol de toute matière combustible (herbe, brindilles, feuilles mortes);

• allumer un feu d'une dimension maximale d'un mètre par un mètre;

• effectuer une surveillance constante et vous assurer d'avoir une réserve d'eau à proximité;

• éteindre le feu en l'arrosant abondamment et en mélangeant bien les braises;

• recommencer jusqu'à ce qu'aucune source de chaleur ne subsiste;

• rester sur les lieux jusqu'à ce que le feu soit complètement éteint.

Pour des feux d'artifice sans tracas :

• vérifier auprès de votre municipalité si les feux d'artifice sont permis;

• éviter de faire des feux d'artifice si le danger d'incendie varie d'Élevé à Extrême;

• éviter de faire des feux d'artifice si le vent souffle à plus de 20 km/h;

• choisir un lieu éloigné des secteurs boisés;

• dégager le lieu d'allumage de toute matière combustible;

• inspecter le site après l'activité pour vous assurer qu'aucune combustion ne persiste.

Pour consulter le danger d'incendie, la SOPFEU invite la population à visiter son site web.

Depuis le début du printemps en zone de protection intensive, 204 incendies de végétation ont affecté 192,2 hectares de forêt, dont 99,5 % sont attribuables à l'activité humaine.