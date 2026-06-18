Plus de 150 maisons historiques à découvrir cet été à Trois-Rivières

Le Chemin du Roy lance sa toute nouvelle initiative touristique et culturelle visant à mettre en valeur la richesse de son patrimoine bâti. De Repentigny à Neuville, ce sont plus de 150 maisons patrimoniales qui s'unissent pour mettre en valeur le patrimoine bâti québécois.

Le Chemin du Roy, première voie carrossable reliant Québec et Montréal, est un véritable corridor historique. Grâce à cette nouvelle initiative, les secrets architecturaux de cette route mythique sont désormais accessibles en un clic et sur le terrain.

L'initiative repose sur trois nouveautés majeures pour enrichir l'expérience des visiteurs :

- Une nouvelle section Web dédiée : Le site officiel du Chemin du Roy s'enrichit d'un espace entièrement consacré à son architecture. Les internautes peuvent y découvrir les styles architecturaux les plus populaires sur la route.

- Une carte interactive complète : Cet outil numérique propose une fiche détaillée pour chaque maison participante, comprenant une photo, son nom historique, son année de construction ainsi qu'un court récit de son histoire.

- Une signalétique sur le terrain : Afin de repérer facilement ces trésors lors d'un road trip, chaque maison arbore fièrement une petite affiche aux couleurs officielles du Chemin du Roy.

Une démarche fière et volontaire

Ce projet d'envergure n'aurait pu voir le jour sans la passion des résidents locaux. Chaque maison identifiée a été inscrite de façon tout à fait volontaire par son propriétaire, témoignant de la fierté des citoyens à préserver et à partager l'histoire de leur demeure.

Bien que les propriétés privées ne soient pas ouvertes à la visite intérieure, les voyageurs sont invités à les admirer depuis la route pour le simple plaisir des yeux.

Un succès collectif et régional

La réalisation de ce projet d'envergure est le fruit d'une collaboration exceptionnelle entre plusieurs acteurs du milieu touristique et municipal.

Le Chemin du Roy tient à remercier chaleureusement ses partenaires de première ligne : Tourisme Lanaudière, Tourisme Mauricie et Destination Québec cité. Un merci tout spécial est également adressé aux MRC et aux municipalités traversées par le Chemin du Roy, dont l'appui constant a permis de donner vie à cette mise en valeur patrimoniale.

Découvrez l'initiative dès aujourd'hui !

Que vous soyez passionné d'histoire, amateur d'architecture ou simplement à la recherche d'une escapade mémorable, laissez-vous charmer par les visages du Chemin du Roy.

Pour planifier votre prochain itinéraire et explorer la carte interactive, visitez la nouvelle section ici : lecheminduroy.com/maisons-patrimoniales.